Кандидаты на выборах в Мосгордуму, ТиНАО и Куркино в 2024 году. Кого выбираем и как голосовать Что нужно знать о кандидатах на выборах в МГД и ТиНАО — 2024

Выборы в Московскую городскую думу (МГД) начинаются 6 сентября 2024 года. Голосование за депутатов восьмого созыва столичного парламента будет идти три дня, до 8 сентября. Одновременно с этим жителям Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) и района Куркино предстоит избрать муниципальных депутатов. Кто идет на выборы в столице и что требуют от кандидатов — в материале «Газеты.Ru».

В столице в рамках Единого дня голосования пройдут выборы в Мосгордуму (МГД) и в Советы депутатов муниципальных образований Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) и района Куркино. Голосование состоится в трехдневном режиме: с 8.00 6 сентября до 20.00 8 сентября .

На выборах в Московскую городскую думу смогут отдать свой голос все совершеннолетние жители столицы с постоянной регистрацией в городе. Те, кто прописан в ТиНАО или в Куркино, получат возможность выбрать не только депутатов в восьмой созыв МГД, но и муниципальных парламентариев. Законодатели в обоих случаях будут избраны на пятилетний срок.

close Пелагия Тихонова/Агентство «Москва»

Главное о выборах в Мосгордуму

Голосование в однопалатный парламент столицы проводится по мажоритарной системе. То есть избиратели голосуют за конкретных кандидатов, а не за партии. Мест в Мосгордуме 45 — по количеству мажоритарных округов города. В каждом из них за мандат будут бороться представители различных партий и самовыдвиженцы. Избранными депутатами станут те, кто получат большинство голосов в своем округе.

В выборах в МГД в 2024 году примут участие множество претендентов. В голосовании участвуют представители семи политических сил:

«Единой России»

ЛДПР (в нынешнем созыве Мосгордумы либерал-демократы не имеют ни одного мандата)

«Новые люди» (для партии это первые выборы в МГД)

«Справедливая Россия — За правду»

«Коммунисты России»

«Российская экологическая партия «Зеленые»

Кто идет на выборы в МГД

Партийные списки частично состоят из действующих депутатов Мосгордумы. Например, у «Единой России» на переизбрание идут следующие кандидаты:

Ольга Мельникова (округ №30)

Валерий Головченко (округ №37)

Елена Самышина (округ №44)

Помимо действующих депутатов Московской городской думы, в списках самые разные персоналии — от политиков до блогеров и домохозяек. В частности, от «Единой России» в голосовании участвует космонавт Антон Шкаплеров (округ №3), директор Московского зоопарка Светлана Акулова (округ №43), российский сенатор Инна Святенко (округ №21), двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева (округ №2), глава Института космических исследований РАН Антолий Петрукович (округ №35), певец Родион Газманов (округ №39), фигуристка Ирина Слуцкая (округ №42) и заместитель руководителя московского отделения партии Максим Руднев (округ №22). В списке КПРФ — внук лидера партии Геннадия Зюганова Леонид (округ №20). У ЛДПР блогер Самсон Шоладеми (округ №23), а от «Новых людей» пойдет зампред главы партии Александр Даванков (округ №44), родственник экс-кандидата в президенты Владислава Даванкова.

Эсеры среди прочего выдвинули главу молодежного крыла партии Анастасию Павлюченкову (округ №34), «Коммунисты России» поддержали кандидатуру лектора программы «Московское долголетие» Наталии Андрусенко (округ №37), а «Зеленые» сделали выбор в пользу члена Всероссийской федерации цигун Константина Преснякова (округ №14).

В числе самовыдвиженцев политолог, победитель конкурса «Лидеры России. Политика» Мария Воропаева, домохозяйка Александра Андреева и заместитель начальника Московской железной дороги Петр Потапов.

close Агентство «Москва»

Что нужно знать про голосование в ТиНАО и районе Куркино

На муниципальных выборах будут голосовать жители следующих округов:

Бекасово;

Вороново;

Коммунарка;

Краснопахорский;

Филимоновский;

Щербинка;

городского округа Троицк;

района Куркино.

Всего в Советы депутатов муниципальных образований Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) и района Куркино будет избрано 109 человек.

В голосовании участвуют множество кандидатов в муниципальные депутаты ТиНАО и Куркино — как представители партий, так и самовыдвиженцы. На выборах представлены кандидаты от всех парламентских партий. Помимо единороссов, коммунистов, либерал-демократов, «Новых людей» и эсеров, в голосовании участвуют и кандидаты от других российских партий. Баллотируются в муниципальные депутаты учителя, предприниматели, политики, общественники, пенсионеры и даже студенты.

Кто может баллотироваться

Требование к кандидатам на выборах в Мосгордуму и Советы депутатов муниципальных образований во многом схожи. Чтобы поучаствовать в гонке за место в МГД, нужно быть гражданином Российской Федерации, которому исполнился как минимум 21 год на момент выборов. У муниципальных депутатов порог ниже — достаточно просто быть совершеннолетним россиянином.

В обоих случаях не сможет принять участие в кампании гражданин иностранного государства, человек с судимостью за тяжкие, особо тяжкие и экстремистские преступления или тот, кто судом был признан ограниченно дееспособным в связи с расстройством психики. Кроме того, помешает стать депутатом нарушение правил предвыборной агитации, дискриминация граждан по какому-либо признаку и нахождение в местах лишения свободы.

Как узнать, кто баллотируется в моем округе

В каждом из 45 избирательных округов Москвы в бюллетенях будет свой список кандидатов. Проверить, к какому округу относится ваш район, можно на сайте Мосгордумы. Полный список кандидатов на выборах-2024 можно найти на mos.ru. Выбрав номер своего округа, вы увидите имена тех, кто в нем баллотируется.

Чем займутся избранные депутаты

Список обязанностей для победивших кандидатов на выборах в МГД 2024 года достаточно обширен. Прежде всего парламентарии будут заниматься законотворчеством и бюджетными вопросами в столице. К этому можно добавить работу в профильных комитетах и комиссиях, участие в слушаниях однопалатного парламента и контроль за реализацией различных городских проектов.

Каждый депутат МГД ответственен за свой избирательный округ — его развитие с учетом жалоб и пожеланий жителей. Парламентариям предстоит общение с избирателями, а затем взаимодействие с организациями и инстанциями для реализации запросов москвичей.

Защита интересов горожан, в том числе инвалидов, пенсионеров и детей, — одна из основных сфер деятельности представителей Мосгордумы.

Что касается будущих членов в Совет депутатов муниципальных образований Новой Москвы и района Куркино, то им также предстоит много работать с жителями своих округов. В число задач депутатов входит отработка просьб граждан, взаимодействие с различными учреждениями, а в конечном счете — улучшение жизни в районе. Муниципальные депутаты могут заниматься и законотворчеством, предлагая различные инициативы.

Как и где голосовать

На выборах в столице отдать свой голос можно будет тремя путями: через дистанционное электронное голосование (ДЭГ), через терминал на избирательном участке или там же, но с помощью классического бумажного бюллетеня. Проголосовать онлайн можно в любой момент с 8.00 6 сентября до 19.59 8 сентября, нужна будет только подтвержденная учетная запись на mos.ru и доступ в интернет.

На избирательном участке голосование будет проходить с 8.00 до 20.00 каждый день с 6 по 8 сентября 2024 года. Отдать свой голос на терминале для электронного голосования можно в любом пункте для выборов, нужен будет лишь паспорт. Бумажный бюллетень выдадут только на избирательном участке по месту прописки — найти свой участок можно с помощью карты на официальном сайте мэра Москвы. Кроме того, для получения бумажного бюллетеня нужно будет подать заявление заранее — не позднее 2 сентября.