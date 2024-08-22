Избирательные участки на выборах депутатов Мосгордумы и ТиНАО: как найти свой и проголосовать Где можно отдать свой голос на выборах в МГД и ТиНАО — 2024

В столице 6 сентября начинаются трехдневные выборы в Мосгордуму и в Советы депутатов муниципальных образований Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО), а также района Куркино. Отдать свой голос москвичи могут несколькими способами, в том числе в онлайн-формате. Где искать избирательные участки, как будет выглядеть процесс голосования и можно ли сделать выбор досрочно — в материале «Газеты.Ru».

Кого и когда будут выбирать москвичи

Выборы в Московскую городскую думу, как и голосование за муниципальных депутатов Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) и района Куркино, пройдут в трехдневном формате — с 6 по 8 сентября. Принять участие в выборах сможет любой совершеннолетний россиянин с постоянной регистрацией в столице.

У избирателей в Новой Москве будет возможность проголосовать и за муниципальных депутатов. Речь идет о жителях округов Бекасово, Внуково, Вороново, Коммунарка, Краснопахорский, Филимонковский, Щербинка, городского округа Троицк и района Куркино. Будущие участники Совета депутатов муниципальных образований ТиНАО избираются на пять лет — так же, как и законодатели в Мосгордуму.

Где найти участок

Проголосовать на выборах 2024 года можно тремя способами:

онлайн-голосование;



терминал для электронного голосования на любом избирательном участке;



обычный бумажный бюллетень.

Для маломобильных граждан предусмотрен и еще один вариант — отдать голос на дому с помощью сотрудников участковой избирательной комиссии (УИК).

Если выбор сделан в пользу цифрового или бумажного бюллетеня, то потребуется прийти на избирательный участок лично. Проголосовать электронно через терминал можно на любом участке — найти подходящий поможет карта на официальном портале мэра Москвы. Для голосования через бумажный бюллетень нужно будет прийти на тот участок, к которому прикреплен избиратель по месту прописки. Выяснить адрес и номер нужного избирательного участка можно также через запрос на сайте mos.ru и даже построить к нему маршрут.

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Как можно проголосовать

Во всех трех основных способах участия в выборах есть свои нюансы. Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) осуществляется полностью онлайн: все, что нужно, это подтвержденная учетная запись на mos.ru и доступ к интернету. С помощью этого метода отдать свой голос можно в любое время с 8.00 6 сентября до 19.59 8 сентября.

Как проголосовать с помощью терминала

Для голосования на избирательном участке с использованием терминала электронного голосования (ТЭГ) нужно прийти с паспортом в рабочие часы: с 8.00 до 20.00 в период с 6 по 8 сентября. Документ понадобится для проверки на входе и непосредственного голосования. Прийти можно на любой избирательный участок. Алгоритм при работе с ТЭГ будет такой:

сканируем паспорт на терминале,

получаем анонимный электронный бюллетень,

выбираем кандидата, за которого хотим проголосовать,

подтверждаем свой выбор и жмем кнопку «Проголосовать».

Как проголосовать с помощью бумажного бюллетеня

Получить бумажный бюллетень можно, если заранее (до 2 сентября) подать заявку через раздел «Выборы» на портале mos.ru, или лично придя в территориальную избирательную комиссию, адрес которой можно найти через поиск на сайте Мосгоризбиркома. Бланк выдадут только на избирательном участке по месту прописки. После того, как выбор сделан, нужно будет поместить бюллетень в урну для голосования.

У избирателей будет возможность отказаться от бумажного бюллетеня, но для это нужно снова подать заявление. Заявку на аннулирование нужно будет подавать тем же способом и до 2 сентября. То есть если бумажный бюллетень запросили через mos.ru, то отказ от него надо оформить тоже на портале.

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Вопрос — ответ

Как прикрепиться к избирательному участку?

На выборах 2024 года в Москве эту процедуру проходить не нужно. Это касается как голосования в Мосгордуму, так и выборов муниципальных парламентариев в ТиНАО и районе Куркино. Если избиратель решит голосовать по бумажному бюллетеню, то сможет использовать только участок по месту прописки. В остальных случаях ограничений по месту для голосования нет.

Как открепиться от избирательного участка?

В рамках текущей избирательной кампании в столице такой необходимости нет. Проголосовать онлайн можно в любой момент без какой-либо привязки к избирательным участкам. Электронный бюллетень дает возможность выбрать любой пункт для очного визита. Только традиционный вариант голосования с бумажным документом требует прийти на избирательный участок по месту постоянной регистрации.

Можно ли голосовать досрочно?

Возможность для досрочного голосования не предусмотрена. Необходимости в этом в столице нет: онлайн-голосование дает сделать выбор в любое время и даже из другого города, сами выборы будут идти три дня.

Можно ли подать заявление о голосовании по месту нахождения?

В этом нет необходимости: проголосовать без привязки к месту постоянной регистрации можно с помощью онлайн-голосования или электронного бюллетеня, который доступен на любом избирательном участке. Что касается традиционного голосования с бумажным бюллетенем, то его получить можно только на участке по месту регистрации. Изменить это или подать заявление на голосование по месту нахождения нельзя.

Что делать, если не можешь прийти на избирательный участок?

Маломобильные граждане имеют возможность воспользоваться дистанционным электронным голосованием (ДЭГ). Для этого им потребуется наличие подтвержденной записи на официальном портале Мэра Москвы. Кроме того, они имеют возможность проголосовать традиционным способом, даже если не могут дойти до участка.

Если заранее письменно или устно предупредить участковую избирательную комиссию, то возможность сделать свой выбор будет предоставлена на дому. Обращение за гражданина могут направить и его родственники или соцработник. Родные имеют возможность поставить подпись за гражданина, если он сам не способен этого сделать. Единственное условие — родственники не должны иметь отношения к выборам.