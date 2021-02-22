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Лыжи и снегоходы: как прошла встреча Путина и Лукашенко

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в Сочи, где провели переговоры. Главы государств обсудили наиболее актуальные вопросы двусторонней повестки, в частности, ситуацию с коронавирусом и интеграцию двух стран.

Лукашенко анонсировал создание к осени белорусской вакцины от COVID-19. Путин при этом отметил, что на февраль и март запланированы поставки республике российской вакцины. Кроме того, как отметил российский президент, Москва передала Минску технологии производства препарата.

После переговоров президенты отправились кататься на лыжах на Красной поляне. До одного из склонов они добирались на снегоходах. Как проходила встреча Путина и Лукашенко в Сочи — в нашей фотогалерее.

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Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Сочи, 22 февраля 2021 года Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Сочи, 22 февраля 2021 года
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Сочи, 22 февраля 2021 года Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Сочи, 22 февраля 2021 года
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Сочи, 22 февраля 2021 года Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Сочи, 22 февраля 2021 года
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Сочи, 22 февраля 2021 года Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Сочи, 22 февраля 2021 года
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Сочи, 22 февраля 2021 года Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Сочи, 22 февраля 2021 года
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Сочи, 22 февраля 2021 года Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Сочи, 22 февраля 2021 года
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи, 22 февраля 2021 года Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи, 22 февраля 2021 года
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Сочи, 22 февраля 2021 года Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Сочи, 22 февраля 2021 года
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Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Сочи, 22 февраля 2021 года
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Сочи, 22 февраля 2021 года
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Сочи, 22 февраля 2021 года
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Сочи, 22 февраля 2021 года
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Сочи, 22 февраля 2021 года
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Сочи, 22 февраля 2021 года
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи, 22 февраля 2021 года
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Сочи, 22 февраля 2021 года
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