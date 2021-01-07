Путин встретил Рождество в церкви Николы на Липне в Новгородской области
Президент России Владимир Путин встретил Рождество в Новгородской области в церкви Николы на Липне. Путин добрался до церкви на катере МЧС на воздушной подушке. Об этом сообщает РИА «Новости». Войдя в храм, президент зажег свечи и приложился к иконе, убранной цветами, затем встал с остальными прихожанами.
После службы Путин поздравил россиян с Рождеством. «Любовь Господа к человеку заключается не в том, что он выполняет все наши просьбы и пожелания, а в том, что позволяет молиться за него и за нас и надежды на лучшее. Эта надежда, а порой ожидание чуда и есть та самая звезда, которая освещает наш жизненный путь и поддерживает на самых сложных этапах. С праздником! С Рождеством!» - сказал глава государства.
В 2020 и 2019 году Путин встречал Рождество в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга.
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