Сгоревшие машины и десятки раненых: последствия беспорядков в Северной Ирландии
На улицах Белфаста в Северной Ирландии уже несколько дней продолжаются столкновения и беспорядки, в которых участвуют националисты, сторонники британского правительства и члены профсоюзов. Полиция применяет водометы для разгона протестующих, сами демонстранты поджигают автобусы и используют бутылки с зажигательной смесью против сотрудников правоохранительных служб. В результате беспорядков пострадали уже десятки человек.
В этот раз волну насилия и погромов в Северной Ирландии подняли вовсе не сторонники отделения региона от Великобритании. Наоборот, протест вспыхнул в протестантских районах, где проживают преимущественно лояльно настроенные к Лондону ирландцы.
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