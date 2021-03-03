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Первый после Путина: Михаилу Мишустину — 55

3 марта свой юбилей отмечает Михаил Мишустин — премьер-министр России. Ему исполняется 55 лет. Пост председателя правительства он занял в середине января 2020 года. До этого назначения Мишустин успел посвятить госслужбе более 20 лет: он возглавлял ФНС, Роснедвижимость и РосОЭЗ.

Однако его деятельность не всегда была связана с работой в кабмине. После института Мишустин какое-то время занимал пост главы правления Международного компьютерного клуба и даже выступал организатором Международного компьютерного форума.

У премьера есть ряд занимательных хобби, он играет на рояле, сочиняет частушки и эпиграммы. Интересный факт — Мишустину предписывают авторство над двумя песнями Григория Лепса, а именно «Зола» и «Настоящая женщина». Впрочем, сам премьера пока не признает своего участия в создании треков.

При этом свой юбилей Мишустин отмечает не дома и даже не в Доме правительства, а в рабочей поездке. В данный момент он находится в Республике Алтай, одном из отстающих регионов, которые премьер обещал посетить лично.

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Президент России Владимир Путин и председатель правительства России Михаил Мишустин, январь 2020 года Президент России Владимир Путин и председатель правительства России Михаил Мишустин, январь 2020 года
Руководитель Федерального агентства кадастра объектов недвижимости Михаил Мишустин, член центрального политсовета партии «Единая Россия» Маргарита Баржанова, министр экономического развития и торговли России Герман Греф и член фракции «Единая Россия» Владислав Резник (слева направо) на пленарном заседании Государственной думы России, 2005 год Руководитель Федерального агентства кадастра объектов недвижимости Михаил Мишустин, член центрального политсовета партии «Единая Россия» Маргарита Баржанова, министр экономического развития и торговли России Герман Греф и член фракции «Единая Россия» Владислав Резник (слева направо) на пленарном заседании Государственной думы России, 2005 год
Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами Михаил Мишустин, 2008 год Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами Михаил Мишустин, 2008 год
Первый вице-премьер правительства России Дмитрий Медведев и руководитель Федерального агентства кадастра объектов недвижимости Михаил Мишустин на выставке &laquo;Инфоком-2006&raquo; Первый вице-премьер правительства России Дмитрий Медведев и руководитель Федерального агентства кадастра объектов недвижимости Михаил Мишустин на выставке &laquo;Инфоком-2006&raquo;
Министр сельского хозяйства РФ Алексей Гордеев и руководитель Федерального агентства кадастра объектов недвижимости Михаил Мишустин перед показательным заплывом на открытии чемпионата России по плаванию в СК «Олимпийский», 2006 год Министр сельского хозяйства РФ Алексей Гордеев и руководитель Федерального агентства кадастра объектов недвижимости Михаил Мишустин перед показательным заплывом на открытии чемпионата России по плаванию в СК «Олимпийский», 2006 год
Музыкант Игорь Бутман и руководитель Федеральной налоговой службы России Михаил Мишустин во время матча с участием команд &laquo;Малкин Тим&raquo; и &laquo;Ковальчук Тим&raquo; в рамках благотворительной хоккейной акции &laquo;От Чистого Сердца&raquo;, 2012 год Музыкант Игорь Бутман и руководитель Федеральной налоговой службы России Михаил Мишустин во время матча с участием команд &laquo;Малкин Тим&raquo; и &laquo;Ковальчук Тим&raquo; в рамках благотворительной хоккейной акции &laquo;От Чистого Сердца&raquo;, 2012 год
Руководитель Федеральной налоговой службы Российской Федерации Михаил Мишустин на встрече руководителей налоговых ведомств стран БРИКС, 2015 год Руководитель Федеральной налоговой службы Российской Федерации Михаил Мишустин на встрече руководителей налоговых ведомств стран БРИКС, 2015 год
Председатель правительства России Михаил Мишустин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи, 2020 год Председатель правительства России Михаил Мишустин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи, 2020 год
Председатель правительства России Михаил Мишустин во время посещения тепличного комплекса по выращиванию овощей защищенного грунта в Анадыре, 2020 год Председатель правительства России Михаил Мишустин во время посещения тепличного комплекса по выращиванию овощей защищенного грунта в Анадыре, 2020 год
Председатель правительства России Михаил Мишустин и председатель &laquo;Единой России&raquo;, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев перед началом военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве, 2020 год Председатель правительства России Михаил Мишустин и председатель &laquo;Единой России&raquo;, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев перед началом военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве, 2020 год
Председатель правительства России Михаил Мишустин и генеральный директор завода &laquo;Ростсельмаш&raquo; Валерий Мальцев (справа) во время осмотра сельскохозяйственной техники ООО &laquo;Комбайновый завод &laquo;Ростсельмаш&raquo; в Ростове-на-Дону, 2020 год Председатель правительства России Михаил Мишустин и генеральный директор завода &laquo;Ростсельмаш&raquo; Валерий Мальцев (справа) во время осмотра сельскохозяйственной техники ООО &laquo;Комбайновый завод &laquo;Ростсельмаш&raquo; в Ростове-на-Дону, 2020 год
Председатель правительства России Михаил Мишустин во время осмотра выставки Международного экспортного форума &laquo;Сделано в России&nbsp;- 2020&raquo; Председатель правительства России Михаил Мишустин во время осмотра выставки Международного экспортного форума &laquo;Сделано в России&nbsp;- 2020&raquo;
Председатель правительства России Михаил Мишустин во время посещения молочного завода &laquo;Тамбовский&raquo; в Гиагинском районе Адыгеи. Слева&nbsp;- глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов, 2021 год Председатель правительства России Михаил Мишустин во время посещения молочного завода &laquo;Тамбовский&raquo; в Гиагинском районе Адыгеи. Слева&nbsp;- глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов, 2021 год
Председатель правительства России Михаил Мишустин во время посещения четырехлетней участницы акции &laquo;Елка желаний&raquo; Нади Столпник из Твери, 2020 год Председатель правительства России Михаил Мишустин во время посещения четырехлетней участницы акции &laquo;Елка желаний&raquo; Нади Столпник из Твери, 2020 год
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения столовой в средней общеобразовательной школе № 53 города Барнаула, в ходе рабочей поездки в Алтайский край, 2 марта 2021 года Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения столовой в средней общеобразовательной школе № 53 города Барнаула, в ходе рабочей поездки в Алтайский край, 2 марта 2021 года
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Президент России Владимир Путин и председатель правительства России Михаил Мишустин, январь 2020 года
Руководитель Федерального агентства кадастра объектов недвижимости Михаил Мишустин, член центрального политсовета партии «Единая Россия» Маргарита Баржанова, министр экономического развития и торговли России Герман Греф и член фракции «Единая Россия» Владислав Резник (слева направо) на пленарном заседании Государственной думы России, 2005 год
Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами Михаил Мишустин, 2008 год
Первый вице-премьер правительства России Дмитрий Медведев и руководитель Федерального агентства кадастра объектов недвижимости Михаил Мишустин на выставке «Инфоком-2006»
Министр сельского хозяйства РФ Алексей Гордеев и руководитель Федерального агентства кадастра объектов недвижимости Михаил Мишустин перед показательным заплывом на открытии чемпионата России по плаванию в СК «Олимпийский», 2006 год
Музыкант Игорь Бутман и руководитель Федеральной налоговой службы России Михаил Мишустин во время матча с участием команд «Малкин Тим» и «Ковальчук Тим» в рамках благотворительной хоккейной акции «От Чистого Сердца», 2012 год
Руководитель Федеральной налоговой службы Российской Федерации Михаил Мишустин на встрече руководителей налоговых ведомств стран БРИКС, 2015 год
Председатель правительства России Михаил Мишустин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи, 2020 год
Председатель правительства России Михаил Мишустин во время посещения тепличного комплекса по выращиванию овощей защищенного грунта в Анадыре, 2020 год
Председатель правительства России Михаил Мишустин и председатель «Единой России», заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев перед началом военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве, 2020 год
Председатель правительства России Михаил Мишустин и генеральный директор завода «Ростсельмаш» Валерий Мальцев (справа) во время осмотра сельскохозяйственной техники ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» в Ростове-на-Дону, 2020 год
Председатель правительства России Михаил Мишустин во время осмотра выставки Международного экспортного форума «Сделано в России - 2020»
Председатель правительства России Михаил Мишустин во время посещения молочного завода «Тамбовский» в Гиагинском районе Адыгеи. Слева - глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов, 2021 год
Председатель правительства России Михаил Мишустин во время посещения четырехлетней участницы акции «Елка желаний» Нади Столпник из Твери, 2020 год
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения столовой в средней общеобразовательной школе № 53 города Барнаула, в ходе рабочей поездки в Алтайский край, 2 марта 2021 года
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