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Солнце Нации, Великий Руководитель и Железный Всепобеждающий Полководец

Ким Чен Ир — второй вождь Корейской Народной Демократической Республики, по совпадению сын первого (Ким Ир Сена) и отец третьего (Ким Чен Ына). Согласно официальной биографии, появился на свет в 1942 году в партизанском лагере на склоне самой высокой горы Северной Кореи Пэктусан. Впрочем, по данным историков, Юрий Ирсенович Ким родился в феврале 1941 года в селе Вятское под Хабаровском. Но в этой версии не сообщается о внезапно появившейся на небе в момент рождения младенца двойной радуге и яркой звезде, поэтому доверять скучной пропаганде коллективного Запада не хочется.

После смерти отца в 1994 году Ким Чен Ир занял все ключевые посты в стране и получил десятки титулов на все случаи жизни. Во внешнем мире Уважаемый Руководитель прославился наследственной страстью к самовозвеличиванию, бегством своих граждан от голода, ядерным шантажом соседей и большой любовью к сигарам и коньяку. Известно, что «судьба нации» боялся летать, поэтому все свои поездки совершал на личном бронепоезде — в 2001 году он ездил в гости в Санкт-Петербург к Владимиру Путину, и тогда это сильно повлияло на движение по Транссибирской магистрали. Солнце Нации потухло в 2011 году, успев при этом обеспечить преемственность династии, передав власть сыну Ким Чен Ыну.

16 февраля исполняется 80 лет (скорее всего) со дня рождения политика, чье тело выставлено на обозрение в мавзолее в Пхеньяне. В этом году, как пишут южнокорейские СМИ, масштабные мероприятия в КНДР по случаю Дня сияющей звезды отменяются, — можно только гадать, но скорее всего это связано с пандемией коронавируса.

Любимый, Великий, Уважаемый, Мудрый, Блестящий, а главное, Единственный Руководитель демократической Кореи, направляющий солнечный луч, сошедший с небес, — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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Пятилетний Ким Чен Ир и его родители Ким Ир Сен и Ким Чен Сук в провинции Хамгён-Пукто, 1940-е годы Пятилетний Ким Чен Ир и его родители Ким Ир Сен и Ким Чен Сук в провинции Хамгён-Пукто, 1940-е годы
Ким Ир Сен и его дети Ким Чен Ир и Ким Гён Хи, снимок 1963 года Ким Ир Сен и его дети Ким Чен Ир и Ким Гён Хи, снимок 1963 года
Ким Чен Ир в поезде и жители Северной Кореи за окном, 1975 год Ким Чен Ир в поезде и жители Северной Кореи за окном, 1975 год
Ким Чен Ир в парке развлечений в Пхеньяне, 1977 год Ким Чен Ир в парке развлечений в Пхеньяне, 1977 год
Ким Чен Ир на съемках документального фильма, 1979 год Ким Чен Ир на съемках документального фильма, 1979 год
Ким Чен Ир на сувенирном снимке с мальчиком, 1980 год Ким Чен Ир на сувенирном снимке с мальчиком, 1980 год
Ким Чен Ир в магазине в Пхеньяне, 1983 год Ким Чен Ир в магазине в Пхеньяне, 1983 год
Ким Ир Сен и Ким Чен Ир на футбольном стадионе в Пхеньяне, снимок опубликован в 1989 году Ким Ир Сен и Ким Чен Ир на футбольном стадионе в Пхеньяне, снимок опубликован в 1989 году
Ким Чен Ир и солдат с букетом цветов в военной части, 1995 год Ким Чен Ир и солдат с букетом цветов в военной части, 1995 год
Ким Чен Ир в военной части, 1995 год Ким Чен Ир в военной части, 1995 год
Ким Чен Ир и ребенок, дарящий ему шарф, в школе для сирот в Пхеньяне, 1997 год Ким Чен Ир и ребенок, дарящий ему шарф, в школе для сирот в Пхеньяне, 1997 год
Ким Чен Ир на картофельном поле в провинции Янгандо, 1999 год Ким Чен Ир на картофельном поле в провинции Янгандо, 1999 год
Ким Чен Ир с бокалом в ходе межкорейской встречи, 2000 год Ким Чен Ир с бокалом в ходе межкорейской встречи, 2000 год
Ким Чен Ир и президент России Владимир Путин во время встречи во Владивостоке, 2002 год Ким Чен Ир и президент России Владимир Путин во время встречи во Владивостоке, 2002 год
Ким Чен Ир в военной части, снимок без даты опубликован в 2007 году Ким Чен Ир в военной части, снимок без даты опубликован в 2007 году
Ким Чен Ир и женщины-военнослужащие, снимок без даты опубликован в 2008 году Ким Чен Ир и женщины-военнослужащие, снимок без даты опубликован в 2008 году
Ким Чен Ир в городе Манпхо, снимок без даты опубликован в 2009 году Ким Чен Ир в городе Манпхо, снимок без даты опубликован в 2009 году
Ким Чен Ир у плана нового жилого комплекса в Пхеньяне, снимок опубликован в 2009 году Ким Чен Ир у плана нового жилого комплекса в Пхеньяне, снимок опубликован в 2009 году
Ким Чен Ир в военной части северокорейских ВВС, снимок без даты опубликован в 2009 году Ким Чен Ир в военной части северокорейских ВВС, снимок без даты опубликован в 2009 году
Ким Чен Ир на фабрике по производству виналона (синтетического волокна), снимок без даты опубликован в 2011 году Ким Чен Ир на фабрике по производству виналона (синтетического волокна), снимок без даты опубликован в 2011 году
Ким Чен Ир на фабрике по производству мыла, 2011 год Ким Чен Ир на фабрике по производству мыла, 2011 год
Ким Чен Ир и президент России Дмитрий Медведев во время встречи на территории военного гарнизона &laquo;Сосновый бор&raquo; в Бурятии, 2011 год Ким Чен Ир и президент России Дмитрий Медведев во время встречи на территории военного гарнизона &laquo;Сосновый бор&raquo; в Бурятии, 2011 год
Ким Чен Ир после встречи с президентом России Дмитрием Медведевым на территории военного гарнизона &laquo;Сосновый бор&raquo; в Бурятии, 2011 год Ким Чен Ир после встречи с президентом России Дмитрием Медведевым на территории военного гарнизона &laquo;Сосновый бор&raquo; в Бурятии, 2011 год
Ким Чен Ын и его отец Ким Чен Ир на военном параде в Пхеньяне, 2010 год Ким Чен Ын и его отец Ким Чен Ир на военном параде в Пхеньяне, 2010 год
Траур в Пхеньяне после смерти Ким Чен Ира, 2011 год Траур в Пхеньяне после смерти Ким Чен Ира, 2011 год
Похороны Кем Чен Ира в Пхеньяне, 2011 год Похороны Кем Чен Ира в Пхеньяне, 2011 год
Церемония открытия статуй Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на холме Мансудэ в Пхеньяне, 2012 год Церемония открытия статуй Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на холме Мансудэ в Пхеньяне, 2012 год
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Пятилетний Ким Чен Ир и его родители Ким Ир Сен и Ким Чен Сук в провинции Хамгён-Пукто, 1940-е годы
Ким Ир Сен и его дети Ким Чен Ир и Ким Гён Хи, снимок 1963 года
Ким Чен Ир в поезде и жители Северной Кореи за окном, 1975 год
Ким Чен Ир в парке развлечений в Пхеньяне, 1977 год
Ким Чен Ир на съемках документального фильма, 1979 год
Ким Чен Ир на сувенирном снимке с мальчиком, 1980 год
Ким Чен Ир в магазине в Пхеньяне, 1983 год
Ким Ир Сен и Ким Чен Ир на футбольном стадионе в Пхеньяне, снимок опубликован в 1989 году
Ким Чен Ир и солдат с букетом цветов в военной части, 1995 год
Ким Чен Ир в военной части, 1995 год
Ким Чен Ир и ребенок, дарящий ему шарф, в школе для сирот в Пхеньяне, 1997 год
Ким Чен Ир на картофельном поле в провинции Янгандо, 1999 год
Ким Чен Ир с бокалом в ходе межкорейской встречи, 2000 год
Ким Чен Ир и президент России Владимир Путин во время встречи во Владивостоке, 2002 год
Ким Чен Ир в военной части, снимок без даты опубликован в 2007 году
Ким Чен Ир и женщины-военнослужащие, снимок без даты опубликован в 2008 году
Ким Чен Ир в городе Манпхо, снимок без даты опубликован в 2009 году
Ким Чен Ир у плана нового жилого комплекса в Пхеньяне, снимок опубликован в 2009 году
Ким Чен Ир в военной части северокорейских ВВС, снимок без даты опубликован в 2009 году
Ким Чен Ир на фабрике по производству виналона (синтетического волокна), снимок без даты опубликован в 2011 году
Ким Чен Ир на фабрике по производству мыла, 2011 год
Ким Чен Ир и президент России Дмитрий Медведев во время встречи на территории военного гарнизона «Сосновый бор» в Бурятии, 2011 год
Ким Чен Ир после встречи с президентом России Дмитрием Медведевым на территории военного гарнизона «Сосновый бор» в Бурятии, 2011 год
Ким Чен Ын и его отец Ким Чен Ир на военном параде в Пхеньяне, 2010 год
Траур в Пхеньяне после смерти Ким Чен Ира, 2011 год
Похороны Кем Чен Ира в Пхеньяне, 2011 год
Церемония открытия статуй Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на холме Мансудэ в Пхеньяне, 2012 год
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