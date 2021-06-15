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Как Женева готовится к саммиту Россия — США

До встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве осталось меньше суток. К этому событию приковано внимание политиков и журналистов всего мира. Это будет первая встреча глав двух государств, и незадолго до нее и Путин, и Байден признали, что отношения Москвы и Вашингтона находятся в низшей точке. А потому и тем для разговора — более чем достаточно.

Саммит пройдет на вилле La Grange, расположенной у Женевского озера. Вокруг виллы усилены меры безопасности, а в город в целом направлены 900 полицейских и 1000 военных из других частей страны.

Джо Байден уже прибыл в Женеву, а Владимир Путин прилетит в Швейцарию непосредственно в день переговоров — 16 июня. Это станет первый зарубежных визит российского президента с начала пандемии COVID-19. Сначала саммит пройдет в узком составе, после — в расширенном. Во второй части запланирован перерыв. По оценкам Кремля, переговоры продлятся четыре-пять часов.

Совместного пресс-подхода Путина и Байдена, как известно, не состоится. Однако президенты по отдельности проведут пресс-к

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Вид на виллу La Grange в Женеве. На переднем плане медиацентр для прессы Вид на виллу La Grange в Женеве. На переднем плане медиацентр для прессы
Полиция на улицах Женевы в предверии встречи Владимира Путина и Джо Байдена Полиция на улицах Женевы в предверии встречи Владимира Путина и Джо Байдена
Военные радары рядом с виллой La Grange в Женеве Военные радары рядом с виллой La Grange в Женеве
Охрана у Постоянного Представительства Российской Федерации при отделении ООН в Женеве Охрана у Постоянного Представительства Российской Федерации при отделении ООН в Женеве
Вход на виллу La Grange в Женеве Вход на виллу La Grange в Женеве
Полиция на улицах Женевы в предверии встречи Владимира Путина и Джо Байдена Полиция на улицах Женевы в предверии встречи Владимира Путина и Джо Байдена
Полицейский катер на Женевском озере, 15 июня 2021 года Полицейский катер на Женевском озере, 15 июня 2021 года
Интерьер виллы La Grange в Женеве Интерьер виллы La Grange в Женеве
Автомобиль вооруженных сил Швейцарской армии рядом с виллой La Grange в Женеве Автомобиль вооруженных сил Швейцарской армии рядом с виллой La Grange в Женеве
Интерьер виллы La Grange в Женеве Интерьер виллы La Grange в Женеве
Кортеж президента США Джо Байдена в аэропорту Женевы, 15 июня 2021 года Кортеж президента США Джо Байдена в аэропорту Женевы, 15 июня 2021 года
Интерьер виллы La Grange в Женеве Интерьер виллы La Grange в Женеве
Вид на фонтан Же-До на Женевском озере в центре города Вид на фонтан Же-До на Женевском озере в центре города
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Вид на виллу La Grange в Женеве. На переднем плане медиацентр для прессы
Полиция на улицах Женевы в предверии встречи Владимира Путина и Джо Байдена
Военные радары рядом с виллой La Grange в Женеве
Охрана у Постоянного Представительства Российской Федерации при отделении ООН в Женеве
Вход на виллу La Grange в Женеве
Полиция на улицах Женевы в предверии встречи Владимира Путина и Джо Байдена
Полицейский катер на Женевском озере, 15 июня 2021 года
Интерьер виллы La Grange в Женеве
Автомобиль вооруженных сил Швейцарской армии рядом с виллой La Grange в Женеве
Интерьер виллы La Grange в Женеве
Кортеж президента США Джо Байдена в аэропорту Женевы, 15 июня 2021 года
Интерьер виллы La Grange в Женеве
Вид на фонтан Же-До на Женевском озере в центре города
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