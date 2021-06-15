Как Женева готовится к саммиту Россия — США
До встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве осталось меньше суток. К этому событию приковано внимание политиков и журналистов всего мира. Это будет первая встреча глав двух государств, и незадолго до нее и Путин, и Байден признали, что отношения Москвы и Вашингтона находятся в низшей точке. А потому и тем для разговора — более чем достаточно.
Саммит пройдет на вилле La Grange, расположенной у Женевского озера. Вокруг виллы усилены меры безопасности, а в город в целом направлены 900 полицейских и 1000 военных из других частей страны.
Джо Байден уже прибыл в Женеву, а Владимир Путин прилетит в Швейцарию непосредственно в день переговоров — 16 июня. Это станет первый зарубежных визит российского президента с начала пандемии COVID-19. Сначала саммит пройдет в узком составе, после — в расширенном. Во второй части запланирован перерыв. По оценкам Кремля, переговоры продлятся четыре-пять часов.
Совместного пресс-подхода Путина и Байдена, как известно, не состоится. Однако президенты по отдельности проведут пресс-к
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