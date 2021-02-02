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95 лет со дня рождения Жискара д'Эстена

2 февраля исполняется 95 лет со дня рождения бывшего президента Франции Валери Жискара д'Эстена, он возглавлял республику с 1974 по 1981 годы. Политик скончался в минувшем декабре, причиной смерти стали последствия заражения коронавирусной инфекцией. В сентябре Д'Эстен был госпитализирован с «легкой инфекцией легких» в Париже, в середине ноября его поместили в кардиологическое отделение больницы в Туре.

Валери Жискар д'Эстен был самым молодым членом кабинета министров в годы правления генерала де Голля. Тогда он славился своей потрясающей способностью держать в голове все основные цифры французского государственного бюджета. Когда де Голлю, который терпеть не мог заниматься вопросами хозяйствования, задавали какой-нибудь вопрос, связанный с экономикой и финансами, то он неизменно отвечал: «Обратитесь к Жискару — у него хорошая голова». Родился будущий политик в германском городе Кобленце в семье чиновника французской оккупационной администрации. В юности Жискар д'Эстен участвовал в движении Сопротивления, а в 1950-х годах, по окончании политехнической школы и высшей школы управления, сделал быструю политическую карьеру. В 29 лет он стал депутатом национального собрания, а в 36 — самым молодым в истории Франции министром финансов. Уже тогда он ратовал за объединение европейской и мировой экономики (то, что принято называть экономической интеграцией).

В 1974 году, после смерти президента Жоржа Помпиду, были назначены внеочередные выборы, и Жискар победил другого претендента — Франсуа Миттерана. Жискар был президентом Франции с 1974 по 1981 год, и его семилетнее правление было весьма неоднозначным. С 1975 года, после предложенной д'Эстеном встречи в Рамбуйе, переговоры глав индустриально развитых стран стали регулярными, и процесс объединения значительно ускорился. Однако в самой Франции популярность президента к концу 1970-х годов резко упала. Хоть д'Эстен и мог держать в голове несметное количество цифр, но, как говорил тот же де Голль, он не понимал народа. Народ же, в свою очередь, не понимал реформ, которые проводил президент. Потому на выборах 1981 года Жискар д'Эстен проиграл своему бывшему противнику — Франсуа Миттерану. А потеряв пост президента, он и вовсе перестал быть серьезной политической фигурой.

О Жискаре д'Эстене вспомнили лишь в 2001 году, когда он возглавил конвент Евросоюза, главной задачей которого стала подготовка Конституции объединенной Европы. Но не только политическими успехами и провалами был знаменит бывший президент Франции. Его известности (пусть и несколько скандальной) весьма способствовал роман с Сильвией Кристель, актрисой, сыгравшей Эммануэль, — секс-символом эпохи 70-х. В 2009 году д'Эстен написал роман «Принцесса и президент», в главных героях которого читатели увидели самого экс-президента и принцессу Уэльскую Диану.

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Президент Франции Жискар д’Эстен и президент США Джеральд Форд во время встречи в Вашингтоне, 1976 год Президент Франции Жискар д’Эстен и президент США Джеральд Форд во время встречи в Вашингтоне, 1976 год
Бывший президент Франции Жискар д’Эстен у себя дома в кабинете, 2011 год Бывший президент Франции Жискар д’Эстен у себя дома в кабинете, 2011 год
Президент Франции Жискар д’Эстен у могилы русского писателя Льва Толстого в Ясной Поляне в ходе визита в СССР, 1975 год Президент Франции Жискар д’Эстен у могилы русского писателя Льва Толстого в Ясной Поляне в ходе визита в СССР, 1975 год
Президент Франции Жискар д’Эстен, королева Великобритании Елизавета II и президент США Джимми Картер в Букингемском дворце , 1977 год Президент Франции Жискар д’Эстен, королева Великобритании Елизавета II и президент США Джимми Картер в Букингемском дворце , 1977 год
Бывший президент Франции Жискар д’Эстен и принцесса Уэльская Диана во время совместного вечера в Версале, 1994 год Бывший президент Франции Жискар д’Эстен и принцесса Уэльская Диана во время совместного вечера в Версале, 1994 год
Бывший президент Франции Жискар д’Эстен во время церемонии посвящения в &laquo;вечные&raquo; члены Французской академии в Париже, 2004 год Бывший президент Франции Жискар д’Эстен во время церемонии посвящения в &laquo;вечные&raquo; члены Французской академии в Париже, 2004 год
Мэр Тулузы Доминик Боди, лидер партии &laquo;Союз за французскую демократию&raquo; (UDF) Жискар д’Эстен и президент Франции Франсуа Миттеран на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, 1994 год Мэр Тулузы Доминик Боди, лидер партии &laquo;Союз за французскую демократию&raquo; (UDF) Жискар д’Эстен и президент Франции Франсуа Миттеран на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, 1994 год
Президент Франции Николя Саркози во время беседы с бывшими президентами Жискаром д’Эстеном и Жаком Шираком в Париже, 2010 год Президент Франции Николя Саркози во время беседы с бывшими президентами Жискаром д’Эстеном и Жаком Шираком в Париже, 2010 год
Бывший президент Франции Жискар д’Эстен и его супруга Анна-Эймона после церемонии прощания с Лилиан Беттанкур под Парижем, 2017 год Бывший президент Франции Жискар д’Эстен и его супруга Анна-Эймона после церемонии прощания с Лилиан Беттанкур под Парижем, 2017 год
Бывший президент Франции Жискар д’Эстен на избирательном участке, 1986 год Бывший президент Франции Жискар д’Эстен на избирательном участке, 1986 год
Бывший президент Франции Жискар д’Эстен во время обращения к Европарламенту в Страсбурге, 2009 год Бывший президент Франции Жискар д’Эстен во время обращения к Европарламенту в Страсбурге, 2009 год
Бывший президент Франции Жискар д’Эстен и премьер-министр страны Жак Ширак в Париже, 1988 год Бывший президент Франции Жискар д’Эстен и премьер-министр страны Жак Ширак в Париже, 1988 год
Президент Франции Жискар д’Эстен во время спутникового телесеанса с канцлером ФРГ Гельмутом Шмидтом, 1975 год Президент Франции Жискар д’Эстен во время спутникового телесеанса с канцлером ФРГ Гельмутом Шмидтом, 1975 год
Премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, премьер-министр Франции Раймон Барр и президент Жискар д’Эстен во время встречи в Париже, 1979 год Премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, премьер-министр Франции Раймон Барр и президент Жискар д’Эстен во время встречи в Париже, 1979 год
Генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев и президент Франции Жискар д’Эстен во время встречи во дворце Рамбуйе под Парижем, 1974 год Генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев и президент Франции Жискар д’Эстен во время встречи во дворце Рамбуйе под Парижем, 1974 год
Президент Франции Жискар д’Эстен и канцлер ФРГ Гельмут Шмидт во время встречи в Бонне, 1975 год Президент Франции Жискар д’Эстен и канцлер ФРГ Гельмут Шмидт во время встречи в Бонне, 1975 год
Президент США Джимми Картер с дочерью Эми и президент Франции Жискар д’Эстен во время прогулки в Гваделупе, 1978 год Президент США Джимми Картер с дочерью Эми и президент Франции Жискар д’Эстен во время прогулки в Гваделупе, 1978 год
Бывший президент Франции Жискар д’Эстен со своей книгой для вдовы первого президента России Наины Ельциной на приеме в особняке МИД, 2015 год Бывший президент Франции Жискар д’Эстен со своей книгой для вдовы первого президента России Наины Ельциной на приеме в особняке МИД, 2015 год
Президент Франции Жискар д’Эстен, 1979 год Президент Франции Жискар д’Эстен, 1979 год
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Президент Франции Жискар д’Эстен и президент США Джеральд Форд во время встречи в Вашингтоне, 1976 год
Бывший президент Франции Жискар д’Эстен у себя дома в кабинете, 2011 год
Президент Франции Жискар д’Эстен у могилы русского писателя Льва Толстого в Ясной Поляне в ходе визита в СССР, 1975 год
Президент Франции Жискар д’Эстен, королева Великобритании Елизавета II и президент США Джимми Картер в Букингемском дворце , 1977 год
Бывший президент Франции Жискар д’Эстен и принцесса Уэльская Диана во время совместного вечера в Версале, 1994 год
Бывший президент Франции Жискар д’Эстен во время церемонии посвящения в «вечные» члены Французской академии в Париже, 2004 год
Мэр Тулузы Доминик Боди, лидер партии «Союз за французскую демократию» (UDF) Жискар д’Эстен и президент Франции Франсуа Миттеран на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, 1994 год
Президент Франции Николя Саркози во время беседы с бывшими президентами Жискаром д’Эстеном и Жаком Шираком в Париже, 2010 год
Бывший президент Франции Жискар д’Эстен и его супруга Анна-Эймона после церемонии прощания с Лилиан Беттанкур под Парижем, 2017 год
Бывший президент Франции Жискар д’Эстен на избирательном участке, 1986 год
Бывший президент Франции Жискар д’Эстен во время обращения к Европарламенту в Страсбурге, 2009 год
Бывший президент Франции Жискар д’Эстен и премьер-министр страны Жак Ширак в Париже, 1988 год
Президент Франции Жискар д’Эстен во время спутникового телесеанса с канцлером ФРГ Гельмутом Шмидтом, 1975 год
Премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, премьер-министр Франции Раймон Барр и президент Жискар д’Эстен во время встречи в Париже, 1979 год
Генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев и президент Франции Жискар д’Эстен во время встречи во дворце Рамбуйе под Парижем, 1974 год
Президент Франции Жискар д’Эстен и канцлер ФРГ Гельмут Шмидт во время встречи в Бонне, 1975 год
Президент США Джимми Картер с дочерью Эми и президент Франции Жискар д’Эстен во время прогулки в Гваделупе, 1978 год
Бывший президент Франции Жискар д’Эстен со своей книгой для вдовы первого президента России Наины Ельциной на приеме в особняке МИД, 2015 год
Президент Франции Жискар д’Эстен, 1979 год
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