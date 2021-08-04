04 августа 2021, 18:38 Фоторепортажи Бургеры с Медведевым и аргентинское танго: чем россиянам запомнилось президентство Обамы

44-й президент США Барак Обама празднует юбилей: первому и пока последнему темнокожему лидеру в истории страны исполняется 60 лет. За 8 лет президентства он запомнился американцам курсом на борьбу с социальным неравенством и медицинской страховкой для всех. Что касается внешней политики, то именно при нем стартовал курс на санкции против России, была заключена иранская ядерная сделка и усилено трансатлантическое партнерство с Евросоюзом. Однако Обама так и не смог уйти от «бесконечных войн», втянув США в сирийский конфликт.



Чем запомнился Барак Обама на посту президента США — в фотогалерее «Газеты.Ru»