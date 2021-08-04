Бургеры с Медведевым и аргентинское танго: чем россиянам запомнилось президентство Обамы
44-й президент США Барак Обама празднует юбилей: первому и пока последнему темнокожему лидеру в истории страны исполняется 60 лет. За 8 лет президентства он запомнился американцам курсом на борьбу с социальным неравенством и медицинской страховкой для всех. Что касается внешней политики, то именно при нем стартовал курс на санкции против России, была заключена иранская ядерная сделка и усилено трансатлантическое партнерство с Евросоюзом. Однако Обама так и не смог уйти от «бесконечных войн», втянув США в сирийский конфликт.
Чем запомнился Барак Обама на посту президента США — в фотогалерее «Газеты.Ru»
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При Обаме активно заговорили о “перезагрузке” отношений России и США, что в Москве восприняли достаточно нейтрально. Сама идея в итоге так и не была реализована, а шанс на нормализацию превратился с жесткие санкции против РФ после украинских событий 2014 года.
На фото: президенты США и России Барак Обама и Дмитрий Медведев во время завтрака в ресторане Ray's Hell Burger в Арлингтоне, 2010 год
Полное имя 44-ого президента США — Барак Хусейн Обама, о чем особенно любит напоминать его преемник-республиканец Дональд Трамп. По происхождению он сын кенийца и американки англосаксонского происхождения, родился в штате Гавайи и учился в Гарварде на юриста. Как признавался сам Обама, в юности он употреблял наркотики.
В 2008 году Обама впервые победил на президентских выборах, до того не слишком известному в мире сенатору от штата Иллинойс удалось взять вверх над сенатором-республиканцем из Аризоны, знаменитому ветерану Вьетнамской войны Джону Маккейну.
Обама известен как первый темнокожий президент США, как писали СМИ, своим избранием он спровоцировал “обамаманию” в ряд стран мира, особенно — в Африке. При этом в Соединенных Штатах его победа, напротив, привела к всплеску случаев религиозной и расовой нетерпимости.
На фото: президент США Барак Обама читает сказку детям на лужайке у Белого дома, 2014 год
Одним из достижений Обамы на внешнеполитическом поле можно назвать ядерную сделку с Ираном. Именно при нем США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия заключили с Тегераном Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который предполагал снятие санкций с иранской стороны в обмен на отказ от разработки ядерного оружия.
Победа на президентских выборах 2008 года принесла Обаме большую популярность, которая сохранялась достаточно продолжительное время, что связывают с ораторскими качествами и обаянием политика. Однако к концу в обществе фиксировалось определенное разочарование в нем, в особенности из-за невыполнения обещаний по завершению военных конфликтов с участием США.
На фото: президент США Барак Обама танцует танго во время визита в Аргентину, 2016 год
Войны и конфликты стали проблемой для Обамы, поскольку при нем войска США оставались в Ираке и укрепились в Афганистане, а также ввязались в новые конфликты — в Ливии и Сирии. На родине президента часто критиковали за слишком мягкую реакцию на сирийский конфликт, одновременно упрекая в продолжении “бесконечных войн”.
Свой первый президентский срок Обама начал с курса на социальные проекты, закрытие тюрьмы в Гуантанамо и смог добиться крупной реформы в сфере здравоохранения. А уже к концу первого года президентства он получил Нобелевскую премию мира, по различным оценкам, за обещание добиться сокращения ядерных вооружений в мире.
Одним из ярких событий президентства Обамы для США, да и в целом всего мира, стала ликвидация международного террориста номер один Усамы бен Ладена. Однако торжество было недолгим. На смену “Аль-Каиде” пришло “Исламское государство” (обе организации запрещены в РФ), запустив сирийский конфликт и усилив угрозу исламского терроризма.
На фото: Барак Обама, Хиллари Клинтон и Джо Байден следят за операцией по ликвидации Усамы бен Ладена, 1 мая 2011 года
Правление Обамы стало достаточно позитивным для развития отношений США и Евросоюза. Как говорил сам президент, канцлер Германии Ангела Меркель стала для него “ближайшим международным партнером”. Правда, такой амбициозный проект, как соглашение о свободной торговле между США и ЕС, ему реализовать не удалось.
После своего президентства Обама долгое время не вмешивался в политику, лишь изредка отвечая на выпады своего преемника Дональда Трампа. Он включился в политическую жизнь США лишь ближе к выборам 2020 года, поддержав кандидата-демократа Джо Байдена, который при нем занимал пост вице-президента.
Так сказать на пенсии Обама выпустил президентские мемуары под названием “Земля обетованная”, купил со своей женой Мишель дом на острове Мартас-Винъярд и основал собственную продакшн-компанию Higher Ground для создания сериалов и фильмов. К слову, студия бывшего главы Белого дома уже заключила контракт с Netflix.