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Путч ГКЧП: август, изменивший историю страны

30 лет назад — утром 19 августа 1991 года советские граждане узнали, что Михаил Горбачев не может «по состоянию здоровья» исполнять обязанности президента СССР, а его функции переданы вице-президенту Геннадию Янаеву. В стране был создан Государственный комитет по чрезвычайному положению — ГКЧП.

До сих пор события тех дней оцениваются по-разному: кто-то считает, что это была последняя попытка сохранить Советский Союз в том виде, в котором он существовал до этого, кто-то — что это был антиконституционный переворот. Очевидно одно — после роспуска ГКЧП 21 августа союзный центр стал еще стремительнее терять и без того к тому моменту уже слабый контроль над республиками. До окончательного распада СССР оставались считаные месяцы.

Горбачев, теряющий власть, Ельцин на танке, тысячи солдат и сотни боевых машин на улицах Москвы, оборона Белого дома и другие исторические моменты «августовского путча» — в фотогалерее «Газеты.Ru».
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