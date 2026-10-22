Лукашенко рассказал о «подвижках» в переговорах Белоруссии и США

Лукашенко заявил, что в переговорах с США есть отдельные проблемы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в переговорах Минска с США есть отдельные нюансы. Об этом сообщает близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул первого».

«Есть подвижки по многим вопросам несмотря на то, что выпячиваются отдельные проблемы, как они говорят, с обменом политзаключенных на отмену санкций и так далее», — сказал политик.

По его словам, представителям Белоруссии и США предстоит обсудить еще много других вопросов, в том числе, связанных с посольством.

15 сентября Лукашенко провел четвертую за два года встречу с американским спецпосланником по Белоруссии Джоном Коулом. Дипломат пообещал выполнить требование белорусского лидера вернуть «застрявшие» в американском «Ситибанке» $44 млн, которые Минск должен был получить за поставку калийных удобрений.

За несколько дней Соединенные Штаты Америки сняли санкции с авиакомпании «Белавиа». Коул тогда отмечал, что Вашингтон «готов сделать все» для нормализации отношений с Минском.

Ранее США сняли санкции с гендиректора «Беларуськалия».