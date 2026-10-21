Размер шрифта
Новости Спорт
15 000 ₽
Реклама 18+
ООО «ФОНКОР», ИНН: 7726752148 erid: 2RanymdFVoy
Участие в азартных играх
может привести к возникновению
зависимости от азартных игр
Выйти
Дизельная сделка России и СШАПротесты во Франции
Политика

Американские СМИ назвали цель делегации США на переговорах в России

Axios: США хотят открыть путь к прямым трехсторонним переговорам по Украине
Павел Бедняков/РИА Новости

Целью американской делегации, которая скоро отправится в Россию, является открытие пути к прямым трехсторонним переговорам по Украине. Об этом, ссылаясь на чиновника из Вашингтона, сообщает издание Axios.

По его словам, делегация США ставит целью опереться на прогресс, который был достигнут с Украиной и Европой, обсудить предложения с РФ и проложить путь к прямым трехсторонним и более широким многосторонним переговорам.

До этого премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф 21 октября отправится в Санкт-Петербург, где встретится в президентом России Владимиром Путиным.

20 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль рассчитывает в ближайшее время организовать встречу Владимира Путина с американскими переговорщиками. По его словам, они смогут проинформировать российского лидера о контактах с украинцами и европейцами, а также продолжить обмен сигналами между Москвой и Вашингтоном. Песков подчеркнул, что российская сторона высоко ценит посреднические усилия Соединенных Штатов.

Новость дополняется.

Комментарии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!