Американские СМИ назвали цель делегации США на переговорах в России

Целью американской делегации, которая скоро отправится в Россию, является открытие пути к прямым трехсторонним переговорам по Украине. Об этом, ссылаясь на чиновника из Вашингтона, сообщает издание Axios.

По его словам, делегация США ставит целью опереться на прогресс, который был достигнут с Украиной и Европой, обсудить предложения с РФ и проложить путь к прямым трехсторонним и более широким многосторонним переговорам.

До этого премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф 21 октября отправится в Санкт-Петербург, где встретится в президентом России Владимиром Путиным.

20 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль рассчитывает в ближайшее время организовать встречу Владимира Путина с американскими переговорщиками. По его словам, они смогут проинформировать российского лидера о контактах с украинцами и европейцами, а также продолжить обмен сигналами между Москвой и Вашингтоном. Песков подчеркнул, что российская сторона высоко ценит посреднические усилия Соединенных Штатов.

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