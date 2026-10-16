Вэнс пригласил на ужин уволенную пресс-секретаря Белого дома

Уходящая с поста пресс-секретаря Белого дома Кэти Закария вечером отужинает с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, написала в соцсети корреспондент издания The Hill Джулия Манчестер со ссылкой на источник.

По его словам, на ужине будет присутствовать семья Закарии и супруга Вэнса. Он пройдет в резиденции вице-президента.

О назначении Захарии на пост пресс-секретаря Белого дома стало известно 9 октября. До этого она занимала должность советника по коммуникациям в Trump Media & Technology Group, управляющей социальной сетью американского лидера Truth Social. Захария утверждала, что в прошлом работала в юридической сфере, а глава Белого дома представлял ее как адвоката. Однако на самом деле адвокатской лицензии у нового пресс-секретаря нет: она провалила экзамен для ее получения. Кроме того, как писали СМИ, пресс-секретарь годами распространяла в соцсетях конспирологические теории.

Первый и единственный брифинг в качестве представителя Белого дома Захария провела 13 октября. Он продлился 14 минут, при этом на протяжении первых восьми она «нервно читала по сценарию, поднимая взгляд на камеры каждые пару строк». Потом пресс-секретарь вызвала только трех репортеров, выдала одну неожиданную новость, допустила оговорку, перепутав мужа и президента, а затем, продержавшись всего пять с половиной минут, выбежала оттуда, оставив журналистов в недоумении. Вскоре после этого американский лидер рассказал, что рекомендовал Захарии «пересмотреть решение» о работе на должности пресс-секретаря.

Ранее Трамп сделал заявление о будущем пресс-секретаре Белого дома.