Трамп сделал заявление о будущем пресс-секретаре Белого дома

Трамп сообщил, что не торопится с назначением нового пресс-секретаря Белого дома

Президент США Дональд Трамп заявил, что он не торопится с назначением нового пресс-секретаря Белого дома. Об этом сообщает телеканал Fox News.

По информации данного СМИ, в настоящее время нет короткого списка потенциальных кандидатов на эту должность.

16 октября в Белом доме сообщили, что назначенная пять дней назад пресс-секретарем Кэти Захария оставляет свой пост из-за перехода на новую работу.

До этого она занимала должность советника по коммуникациям в Trump Media & Technology Group, управляющей соцсетью американского лидера Truth Social. Захария сменила на посту пресс-секретаря Кэролайн Левитт, которая покинула должность в связи с рождением второго ребенка.

Захария утверждала, что до своего вступления в должность работала в юридической сфере, а глава Белого дома представлял ее как адвоката. Однако на самом деле адвокатской лицензии у женщины нет: она провалила экзамен для ее получения. Кроме того, как писали СМИ, Захария годами распространяла в соцсетях конспирологические теории.

Ранее Трамп уволил женщину-министра из-за служебного романа.