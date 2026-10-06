Жители Ливии выбрали дочь Муаммара Каддафи «Лучшим кандидатом»

Дочь бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Аиша возглавила итоги сентябрьского опроса «Лучший кандидат» в Ливии, набрав 141 502 голоса. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya по итогам голосования.

В список кандидатов вошли политические, военные, экономические и общественные деятели Ливии. Всего в голосовании приняли участие 549 954 человека. Аиша Каддафи опередила ближайшего соперника на 30 227 голосов.

Опрос проводится на специальной платформе ежемесячного голосования в Ливии. Организаторы подчеркивают, что голосование неофициальное и не является выборами или референдумом. По методологии сентябрьского раунда, каждый человек мог отдать один голос в течение месяца. Применялись технические механизмы для предотвращения автоматического и повторного голосования.

«За каждым голосом стоит поддержка, которая предшествует достижению, и ответственность, которую я стремлюсь сохранить», — заявила Аиша Каддафи, комментируя результаты опроса.

Она также поблагодарила организаторов платформы, но попросила больше не включать ее имя в списки для голосования.

Аиша Каддафи никогда публично не заявляла о наличии у нее политических планов и не выдвигала никаких инициатив в этой сфере.

Ранее власти Ливии сообщили о планах возобновить железнодорожный проект с Россией.