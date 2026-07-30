Власти Ливии сообщили о планах возобновить железнодорожный проект с Россией

Замороженное 15 лет назад строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Сирт – Бенгази может быть возобновлено при активном участии российских специалистов. Об этом РИА Новости заявил министр по инвестициям назначенного парламентом правительства Ливии Али аль-Кайди.

«Надеюсь, что ливийские власти вновь приступят к обсуждению проекта и вступят в контакт с российской стороной», – заявил политик.

По словам аль-Кайди, основным препятствием для реализации многих проектов остается нестабильная политическая ситуация в стране и международные санкции.

Строительство скоростной ветки между городами Сирт и Бенгази было поставлено на паузу из-за массовых беспорядков в начале 2011 года, которые вспыхнули после свержения ливийского лидера Муаммара Каддафи. С тех пор в стране параллельно функционируют два кабинета министров. В Триполи заседает поддерживаемое ООН правительство Абдельхамида Дбейбы, в то время как на востоке — кабинет, возглавляемый Усамой Хаммадой при поддержке армии Халифы Хафтара.

В апреле сообщалось, что генеральное консульство России в Бенгази возобновит работу. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что отношения между Россией и Ливией составляют прочную базу для дальнейшего развития в самых разных областях, но сейчас Москва хочет оказать содействие в «восстановлении единства, национального согласия в Ливии».

Ранее Ливия предложила России построить НПЗ.