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Политика

Трамп создал в США Силы суперинтеллекта

Трамп объявил о создании в США Сил суперинтеллекта
Jacquelyn Martin/AP

Президент США Дональд Трамп на странице в соцсети Truth Social объявил о создании Сил суперинтеллекта (Super Intelligence Force, SIF).

Глава государства сообщил, что этому предшествовало «историческое соглашение», подписанное в Белом доме. В нем обязанности перед американцами подтвердили «самые важные технологические компании мира».

Политик рассказал, что подразделение будет координировать взаимодействие администрации с потребителями, группами по защите общественных интересов, религиозными организациями, поставщиками критически важной инфраструктуры и компаниями, работающими в сфере ИИ.

Трамп заявил, что Силы суперинтеллекта возглавят директор Нацразведки Джей Клейтон, председатель Федеральной торговой комиссии Эндрю Фергюсон, замминистра войны по исследованиям и разработкам и главный техдиректор Эмиль Майкл, а также директор Управления кадровой службы Скотт Купор.

В конце сентября президент США обязал федеральные ведомства заменить в документах термин «искусственный интеллект» на «суперинтеллект». Предложения о новом определении должны подготовить в течение 60 дней, а пока новое название обозначает те же технологии.

На этом фоне 1 октября президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии клуба «Валдай» предупредил о возможном «цифровом тоталитаризме» при развитии ИИ. По его словам, эксперты с тревогой наблюдают, что распространение технологии может привести всех к обезличиванию и общему знаменателю.

Ранее США и Китай договорились о горячей линии по ИИ.

 
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