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Политика

Кандидат в президенты Франции заявила об отсутствии денег для помощи Украине

Ле Пен: у Франции больше нет денег, чтобы финансово помогать Украине
Global Look Press

Париж больше не в состоянии оказывать финансовую помощь Киеву. Об этом в ходе выступления на мероприятии, организованном газетой Politico, заявила кандидат в президенты Франции и глава парламентской фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

«Мы больше не можем финансово помогать Украине <...> У нас нет на это средств», — сказала политик.

Как она отметила, в настоящее время Франция находится в чрезвычайном финансовом положении. По словам Ле Пен, этот факт не является ни для кого секретом.

24 сентября радиостанция Europe 1 сообщила, что Франция готова отправить свои войска на Украину после введения режима прекращения огня. По информации журналистов, Париж планирует разместить солдат вдали от линии фронта, в стратегических точках. Перед ними поставят такие задачи, как «возрождение украинских войск», обучение и оснащение. В материале утверждалось, что ряд других государств могут последовать примеру Франции и также отправить военных на Украину.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя информацию о возможном вводе европейских войск на Украину, предупреждал, что такой шаг будет расценен как объявление войны российской стороне.

Ранее во Франции высказались о поддержке Украины после отставки Макрона.

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