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Политика

«Было неприятно»: Каллас возмутило приглашение Путина на G20

Каллас: было неприятно услышать, что Трамп пригласил Путина на G20
Yves Herman/Reuters

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас выразила недовольство приглашением президента России Владимира Путина на саммит «Большой двадцатки» (G20). Ее слова приводит телеканал CNN.

«Было очень неприятно услышать, что президент США Дональд Трамп пригласил Путина на G20», — заявила Каллас.

О приглашении Путина на саммит в Майами, который состоится в декабре, сообщил накануне госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, для Путина «это возможность пообщаться не только с [американским] президентом, но и с другими мировыми лидерами».

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя это приглашение, заявил, что Москва признательна Вашингтону и проработает вопрос по дипломатическим каналам.

До этого президент Финляндии Александр Стубб счел возможной встречу Путина и президента Украины Владимира Зеленского на саммите G20 в Майами, назвав ее «джекпотом».

Ранее в Совфеде назвали болтовней слова Зеленского о встрече с Путиным и Трампом в Майами.

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