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Политика

Посол Ирана положительно оценил развитие отношений между Тегераном и Москвой

Посол Джалали: Иран доволен темпами военного сотрудничества с Россией
Виталий Белоусов/РИА Новости

Исламская Республика Иран довольна темпами военного взаимодействия с Российской Федерацией. Об этом заявил ТАСС посол Ирана в Москве Казем Джалали.

Дипломат отметил, что отношения двух стран развиваются в различных сферах, как в экономической и политической, так и военной.

По сравнению с прошлым, взаимодействие между Тегераном и Москвой расширяется еще быстрее, отметил посол.

«Наше [военное] сотрудничество развивается в соответствии с теми договорами, которые были заключены ранее», — сказал Джалали, отвечая на соответствующий вопрос журналиста агентства.

1 сентября президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с иранским коллегой Масудом Пезешкианом на саммите ШОС заявил, что отношения России и Ирана развиваются по всем направлениям стабильно.

Российский лидер отметил, что прошлогодняя динамика торгово-экономических отношений между государствами сохраняется, несмотря на военно-политическую обстановку.

Ранее сообщалось, что Путин на встрече с Пезешкианом передал привет верховному лидеру Ирана.

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