Председатель КНР Си Цзиньпин вылетел в США

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин направился в Вашингтон с государственным визитом по приглашению президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Отмечается, что Си вылетел из Пекина специальным бортом 23 сентября во второй половине дня. В поездке политика сопровождают его супруга Пэн Лиюань, министр иностранных дел КНР Ван И, член постоянного комитета политического бюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Цай Ци и другие официальные лица.

Ожидается, что Трамп лично встретит его на базе Эндрюс близ Вашингтона. Основные переговоры пройдут 24 сентября, а на следующий день председатель КНР посетит Национальный архив.

Трамп и Си Цзиньпин в последний раз встречались 14–15 мая в Пекине. По словам американского лидера, это был «невероятный визит», в ходе которого сторонам удалось заключить много экономических договоренностей.

Ранее стало известно о споре США и Китая из-за визита Си Цзиньпина.