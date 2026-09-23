Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Госдуму — 2026Умер Сергей СоседовДжиган устроил стрельбу
Политика

Песков прокомментировал ситуацию с мирными переговорами по Украине

Песков: никаких предпосылок для выхода на мирный трек переговоров по Украине нет
Maxim Shemetov/Reuters

Милитаризация Украины продолжается, европейские государства пытаются найти новые средства для закупки вооружений для ВСУ, Киев продолжает достаточно высокую террористическую активность, в свете всего этого говорить о предпосылках для выхода на мирный трек переговоров не приходится. Об этом заявил журналистам на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Пока никаких предпосылок для выхода на мирный трек переговоров нет. Хотя мы, как российская сторона, сохраняем свою открытость для мирных переговоров», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, если говорить о российско-американской встрече, то готовность у президента РФ Владимира Путина есть. Он и президент США Дональд Трамп в своих телефонных разговорах всегда подчеркивали готовность при необходимости провести ещё одну встречу, напомнил пресс-секретарь.

Касательно возможной встречи Путина с украинским президентом Владимиром Зеленским, здесь позиция Москвы хорошо известна. Путин сказал, что Зеленский, если захочет, может приехать в Москву, все необходимые гарантии безопасности ему будут предоставлены, добавил Песков.

14 сентября президент США Дональд Трамп объявил, что Киев согласился не наносить удары по объектам российской энергетики, а Москва взяла на себя аналогичное обязательство.

Ранее Макрон призвал РФ и Украину не бить по объектам энергетики.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!