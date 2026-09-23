Песков: никаких предпосылок для выхода на мирный трек переговоров по Украине нет

Милитаризация Украины продолжается, европейские государства пытаются найти новые средства для закупки вооружений для ВСУ, Киев продолжает достаточно высокую террористическую активность, в свете всего этого говорить о предпосылках для выхода на мирный трек переговоров не приходится. Об этом заявил журналистам на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Пока никаких предпосылок для выхода на мирный трек переговоров нет. Хотя мы, как российская сторона, сохраняем свою открытость для мирных переговоров», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, если говорить о российско-американской встрече, то готовность у президента РФ Владимира Путина есть. Он и президент США Дональд Трамп в своих телефонных разговорах всегда подчеркивали готовность при необходимости провести ещё одну встречу, напомнил пресс-секретарь.

Касательно возможной встречи Путина с украинским президентом Владимиром Зеленским, здесь позиция Москвы хорошо известна. Путин сказал, что Зеленский, если захочет, может приехать в Москву, все необходимые гарантии безопасности ему будут предоставлены, добавил Песков.

14 сентября президент США Дональд Трамп объявил, что Киев согласился не наносить удары по объектам российской энергетики, а Москва взяла на себя аналогичное обязательство.

Ранее Макрон призвал РФ и Украину не бить по объектам энергетики.