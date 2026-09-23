Милитаризация Украины продолжается, европейские государства пытаются найти новые средства для закупки вооружений для ВСУ, Киев продолжает достаточно высокую террористическую активность, в свете всего этого говорить о предпосылках для выхода на мирный трек переговоров не приходится. Об этом заявил журналистам на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Пока никаких предпосылок для выхода на мирный трек переговоров нет. Хотя мы, как российская сторона, сохраняем свою открытость для мирных переговоров», — сказал представитель Кремля.
По словам Пескова, если говорить о российско-американской встрече, то готовность у президента РФ Владимира Путина есть. Он и президент США Дональд Трамп в своих телефонных разговорах всегда подчеркивали готовность при необходимости провести ещё одну встречу, напомнил пресс-секретарь.
Касательно возможной встречи Путина с украинским президентом Владимиром Зеленским, здесь позиция Москвы хорошо известна. Путин сказал, что Зеленский, если захочет, может приехать в Москву, все необходимые гарантии безопасности ему будут предоставлены, добавил Песков.
14 сентября президент США Дональд Трамп объявил, что Киев согласился не наносить удары по объектам российской энергетики, а Москва взяла на себя аналогичное обязательство.
Ранее Макрон призвал РФ и Украину не бить по объектам энергетики.