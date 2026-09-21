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Политика

Немецкий политолог заявил, что Мерц начал «терять связь с реальностью»

Политолог Рар: Мерц будет пытаться удержать власть любыми средствами
Christian Mang/Reuters

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц на фоне неудач его партии ХДС на выборах будет всеми средствами пытаться сохранить власть. Об этом заявил политолог Александр Рар в беседе с News.ru.

По его словам, Мерц не только не собирается уходить в отставку, но не будет покидать и пост лидера ХДС. Эксперт окрестил канцлера «очень самоуверенным человеком», который где-то «уже теряет связь с реальностью». Политолог подчеркнул, что лидер Германии прижат к стене и всеми силами борется за сохранение власти.

«Он дисциплинирует свое окружение, заставляет премьер-министров федеральных земель от ХДС клясться ему в верности и фактически очищает поле от всяких возможных конкурентов. При этом ни один из других местных лидеров ХДС сейчас не претендует, во всяком случае в открытую, на пост канцлера Германии», — сказал Рар.

Христианско-демократический союз впервые в своей истории не прошел в земельный парламент. Партия проиграла выборы в Мекленбурге — Передней Померании, набрав лишь 4,9% голосов. Канцлер ФРГ и председатель ХДС Фридрих Мерц уже назвал этот результат катастрофой. При этом он заявил, что не собирается уходить в отставку со своих постов.

Ранее в партии Мерца ответили на вопрос о его отставке на фоне нового провала ХДС на выборах.

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