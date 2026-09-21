В блоке ХДС/ХСС отвергли спекуляции вокруг кадровых вопросов, связанных с отставкой действующего канцлера Фридриха Мерца. С заявлением выступил зампред фракции ХДС в бундестаге Гюнтер Крингс, сообщает Die Zeit.

По его словам, в сложившихся условиях было бы безответственно говорить об альтернативах главе правительства, «не имея возможности доказать, что после этого мы действительно окажемся в лучшем положении».

«Серьезно обсуждать альтернативы можно только тогда, когда кто-то сможет объяснить, почему под его руководством дела пойдут лучше. Пока я этого не вижу», – сказал Крингс.

Христианско-демократический союз впервые в своей истории не прошел в земельный парламент. Партия проиграла выборы в Мекленбурге — Передней Померании, набрав лишь 4,9% голосов. Канцлер ФРГ и председатель ХДС Фридрих Мерц уже назвал этот результат катастрофой. При этом он заявил, что не собирается уходить в отставку со своих постов.

Ранее в Кремле прокомментировали победу АдГ в Мекленбурге.