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Политика

В партии Мерца ответили на вопрос о его отставке на фоне нового провала ХДС на выборах

Зампред ХДС Крингс отверг вероятность отставки Мерца с поста канцлера Германии
Piroschka van de Wouw/Reuters

В блоке ХДС/ХСС отвергли спекуляции вокруг кадровых вопросов, связанных с отставкой действующего канцлера Фридриха Мерца. С заявлением выступил зампред фракции ХДС в бундестаге Гюнтер Крингс, сообщает Die Zeit.

По его словам, в сложившихся условиях было бы безответственно говорить об альтернативах главе правительства, «не имея возможности доказать, что после этого мы действительно окажемся в лучшем положении».

«Серьезно обсуждать альтернативы можно только тогда, когда кто-то сможет объяснить, почему под его руководством дела пойдут лучше. Пока я этого не вижу», – сказал Крингс.

Христианско-демократический союз впервые в своей истории не прошел в земельный парламент. Партия проиграла выборы в Мекленбурге — Передней Померании, набрав лишь 4,9% голосов. Канцлер ФРГ и председатель ХДС Фридрих Мерц уже назвал этот результат катастрофой. При этом он заявил, что не собирается уходить в отставку со своих постов.

Ранее в Кремле прокомментировали победу АдГ в Мекленбурге.

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