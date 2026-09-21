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Политика

СМИ подали в суд на власти США из-за запрета работать в Белом доме

CNN, MSNOW и Politico подали в суд на американские власти
Julia Demaree Nikhinson/AP

CNN, MSNOW и Politico подали в суд на власти США из-за запрета работать в Белом доме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на совместное заявление трех изданий.

«Мы уведомили правительство о том, что подаем иск в защиту наших прав, гарантированных первой поправкой, и принципа, согласно которому правительство не должно решать, о чем пресса сообщает или что публикует», — говорится в заявлении.

18 сентября президент США Дональд Трамп решил лишить доступа в Белый дом телеканалы CNN, MS NOW и издание Politico. Политик отметил, что за ними могут последовать и другие СМИ.

Глава государства признал, что суд может отменить его решение. При это он назвал эти СМИ «лживыми», так как они пишут фейковые новости о его администрации.

21 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль со работает всеми журналистами, в отличие от Белого дома.

Ранее Трамп сорвался на «фальшивого репортера» во время брифинга.

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