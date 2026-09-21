Песков оценил влияние «адских» санкций США на отношения с Россией

Подписание президентом США пакета «адских» санкций против России не способствует реанимации двусторонних отношений. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

По его словам, РФ находится в постоянном контакте с торговыми партнерами. Песков отметил, что партнеры уже дали оценку возможным ограничениям вторичного характера и единогласно говорят о полном неприятии такой политики.

«Это не способствует реанимации наших двусторонних отношений и вряд ли способствует более успешному продвижению по пути украинского урегулирования», — сказал он.

Песков напомнил, что против России введено более 30 тысяч различных санкций. По его словам, страна в значительной степени адаптировалась к ним и нашла способы минимизировать негативный эффект.

До этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал ответить Вашингтону «языком прямого военного сдерживания» на новый закон об «адских санкциях» против России, позволяющий вводить пошлины до 100% против крупнейших покупателей российских энергоресурсов. В посольстве РФ в США закон назвали «медвежьей услугой» и предрекли рост цен на энергоносители, а в Киеве решение Белого дома приветствовали и поблагодарили американцев за поддержку. Что теперь будет с трехсторонними переговорами по Украине — в материале «Газеты.Ru».

Ранее юрист предрек крах США после введения санкций в отношении РФ.