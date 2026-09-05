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Политика

Погибшего главу фонда «Все для Победы!» Чернышова наградили орденом Мужества

Путин посмертно наградил орденом Мужества главу фонда «Все для Победы!»
Telegram-канал «Народный фронт»

Указом президента РФ Анатолий Чернышов, руководивший фондом «Народный фронт. Все для победы!», удостоен ордена Мужества посмертно. Об этом сообщает РИА Новости.

Чернышов скончался в возрасте 58 лет. Смертельные ранения он получил в районе села Скворцово в Крыму, где попал под воздушный удар со стороны украинских сил. Несмотря на экстренную госпитализацию, врачам не удалось спасти жизнь общественного деятеля.

С самого начала специальной военной операции Чернышов принимал активное участие в поддержке подразделений на передовой, регулярно выезжая в зону боевых действий для организации помощи военнослужащим.

Первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко охарактеризовал его как глубоко неравнодушного человека, который всегда стремился быть там, где ситуация была наиболее сложной. По словам Кириенко, Чернышов провел в зоне СВО более 500 дней, участвовал в организации обороны Курской области в критический период и внес значительный вклад в развитие проекта «Все для Победы!».

Ранее Российский союз ветеранов получил награду от Путина.

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