NYT узнала о просьбе США к России и Украине в преддверии визита Уиткоффа и Кушнера

США попросили Россию и Украину прекратить удары на время визита американских посланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«Соединенные Штаты настаивают на том, чтобы украинцы временно прекратили атаки беспилотников на Москву и энергетические объекты страны на время пребывания этих двух человек в России, а россияне аналогичным образом прекратили ракетные обстрелы Киева», — говорится в материале.

По данным издания, переговоры о визите Уиткоффа и Кушнера продолжаются уже несколько недель.

4 сентября стало известно, что Уиткофф и Кушнер 5 и 6 сентября нанесут визиты в Москву и Киев. В Кремле эту информацию не стали ни подтверждать, ни опровергать. Ранее о скором посещении спецпосланниками президента США Киева рассказывал президент Украины Владимир Зеленский. В Совфеде предположили, что Уиткофф и Кушнер хотят ознакомиться с актуальными позициями сторон по урегулированию конфликта. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский раскрыл детали готовящегося визита Уиткоффа и Кушнера в Киев.