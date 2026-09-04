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Политика

В МИД России раскрыли число зарубежных избирательных участков для выборов в ГД

МИД РФ: будет открыто 319 участков в 152 странах для выборов в Госдуму
Максим Блинов/РИА Новости

На выборах в Государственную Думу будет доступно 319 избирательных участков в 152 странах. Об этом сообщает сайт Министерства иностранных дел Российской Федерации.

По данным ведомства, избиратели смогут заранее ознакомиться с адресами участков как на официальном сайте Центральной избирательной комиссии России, так и на ресурсах соответствующих зарубежных учреждений.

Министерство также уточняет, что, в отличие от голосования на территории России, за границей оно пройдет только 20 сентября 2026 года.

Выборы в Госдуму IX созыва запланированы на сентябрь 2026 года, и за места в парламенте будут бороться 10 политических партий. Согласно опросам ВЦИОМ, большинство россиян выражают поддержку партии «Единая Россия», чей рейтинг составляет около 32%. Основная конкуренция ожидается за второе место. Какие партии на него претендуют и каковы их шансы — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Памфилова заявила, что сбежавшие из РФ готовят провокации на выборах в Госдуму за рубежом.

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