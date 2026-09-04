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Политика

Заявление Путина на ВЭФ назвали важным сигналом по переговорам об Украине

BZ: заявление Путина об Украине стало важным сигналом по переговорам
Александр Вильф/РИА Новости

Заявление президента России Владимира Путина на Восточном экономическом форуме касательно Украины получило значительное внимание и стало важным сигналом для будущих переговоров. Об этом сообщает немецкое издание Berliner Zeitung.

«Путин по-прежнему считает, что соглашение о прекращении войны на Украине возможно. Однако Россия и Украина должны самостоятельно решить ключевые вопросы», — говорится в материале.

Авторы отмечают, что эти слова российского лидера подчеркивают возможность дальнейших переговоров.

Кроме того, в статье упоминается, что контакты между Россией и Украиной все еще имеют место, но в основном они происходят через разведывательные структуры обеих стран. Это затрудняет оценку степени близости сторон к возможному соглашению.

Накануне, выступая на ВЭФ, Путин подчеркнул, что прежде всего Россия и Украина должны прийти к общему мнению, в то время как другие государства могут лишь предложить свою поддержку.

Ранее Путин выразил сомнения по поводу того, приближают ли контакты с Украиной мирное соглашение.

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