Заявление Путина на ВЭФ назвали важным сигналом по переговорам об Украине

Заявление президента России Владимира Путина на Восточном экономическом форуме касательно Украины получило значительное внимание и стало важным сигналом для будущих переговоров. Об этом сообщает немецкое издание Berliner Zeitung.

«Путин по-прежнему считает, что соглашение о прекращении войны на Украине возможно. Однако Россия и Украина должны самостоятельно решить ключевые вопросы», — говорится в материале.

Авторы отмечают, что эти слова российского лидера подчеркивают возможность дальнейших переговоров.

Кроме того, в статье упоминается, что контакты между Россией и Украиной все еще имеют место, но в основном они происходят через разведывательные структуры обеих стран. Это затрудняет оценку степени близости сторон к возможному соглашению.

Накануне, выступая на ВЭФ, Путин подчеркнул, что прежде всего Россия и Украина должны прийти к общему мнению, в то время как другие государства могут лишь предложить свою поддержку.

Ранее Путин выразил сомнения по поводу того, приближают ли контакты с Украиной мирное соглашение.