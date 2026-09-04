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Политика

В Кремле предложили США призвать Киев отказаться от терактов в отношении РФ

Песков: РФ не будет просить Киев прекратить теракты перед визитом в РФ Уиткоффа
Александр Казаков/РИА Новости

Россия не будет вести прямые переговоры с Украиной по вопросу прекращения терактов со их стороны перед визитом в РФ эмиссаров США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Этого может потребовать американская сторона, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами.

«Нет, не будет. Наверное, американцы потребуют от украинцев прекратить террористическую активность», — отметил он.

4 сентября ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что Уиткофф и Кушнер в ближайшее время посетят Москву, а затем Киев.

В середине августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не отказывается продолжать диалог с Вашингтоном через спецпредставителей президента США, но в данном случае принципиально важно, какие предложения они могут привезти в российскую столицу. Президент РФ Владимир Путин «готов принять их в очередной раз», добавил глава МИД.

1 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские беспилотники «де-факто закроют» российское небо для гражданской авиации. Он пояснил, что не угрожает ни одному гражданскому самолету, однако оговорился, что безопасные дни закончились.

Ранее в Европе обратили внимание на одну деталь из-за угроз Зеленского в адрес России.

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