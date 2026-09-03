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Политика

Оман отказался от сделки с Ираном по Ормузскому проливу

NYT: Оман отклонил сделку с Ираном по сборам за проход через Ормузский пролив
Reuters

Оман отказался от предложения Ирана совместно взимать сервисные сборы за проход судов через Ормузский пролив. Об этом сообщает The New York Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника в регионе.

В публикации отмечается, что во избежание конфронтации с президентом США Дональдом Трампом Маскат отклонил даже идею добровольных взносов на цели обеспечения безопасности и защиты окружающей среды в проливе.

До этого американский чиновник заявил порталу Axios, что Иран утратил контроль над Ормузским проливом, и теперь он находится под властью США.

По словам нескольких американских чиновников, большая часть Ормузского пролива разминирована, а в последние недели «все больше танкеров проходят по южной полосе пролива». И это «значительно снижает» влияние Ирана на мировые энергетические рынки, подчеркнуло СМИ.

При этом замминистра иностранных дел Ирана Казем Гариб-Абади назвал пропагандистской ложью слова властей США о разминировании Ормузского пролива.

Ранее Владимир Путин охарактеризовал Трампа одним словом.

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