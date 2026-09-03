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Политика

Посла Норвегии вызвали в МИД из-за задержания российского судна

Посла Норвегии вызвали в МИД России из-за задержания судна «Профессор Молчанов»
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Посол Норвегии в Москве Хейди Олуфсен была вызвана в Министерство иностранных дел России в связи с задержанием российского научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов» в Норвегии. Об этом сообщили в российском МИД.

В дипведомстве отметили, что послу был выражен решительный протест по поводу действий норвежских властей, которые 2 сентября арестовали судно, находившееся в порту российского поселка Баренцбург.

31 августа окружной суд Нур-Трумса и Сеньи принял решение о наложении ареста на судно. Это решение 2 сентября было исполнено губернатором Шпицбергена Ларсом Фаусе. Судно «Профессор Молчанов» должно оставаться в порту Баренцбурга до тех пор, пока не будет принято новое решение суда или губернатора.

Арест был инициирован по запросу украинской компании «Нафтогаз», которая требует исполнения арбитражного решения о взыскании с России примерно $4,22 миллиарда за утраченные активы в Крыму. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме пообещали Норвегии зеркальный ответ на арест судна «Профессор Молчанов».

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