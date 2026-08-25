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Политика

В ЕС прокомментировали судьбу российских активов

Euractiv: ЕС пока не вернется к обсуждению использования активов РФ для Украины
Global Look Press

Власти Евросоюза пока не будут обсуждать вопрос об использовании замороженных активов России для финансирования Украины. Об этом сообщает портал Euractiv со ссылкой на неназванного чиновника Евросоюза.

Портал отмечает, что пока мало признаков того, что этот вопрос в ближайшее время будет вынесен на обсуждение в Брюсселе. По словам чиновника, препятствия и оговорки со стороны ряда стран-членов ЕС не изменились.

В публикации говорится, что Бельгия остается главной помехой в этом вопросе, поскольку не готова одна нести связанные с ним финансовые риски.

15 мая Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ЦБ РФ о взыскании с Euroclear €200 млрд из-за блокировки депозитарием российских активов и упущенной выгоды от этих санкций. Исковое заявление на ₽18,17 трлн поступило в суд в декабре прошлого года. В Бельгии хранятся €180 млрд замороженных активов российского регулятора. В Euroclear в свою очередь сочли решение суда несправедливым.

Ранее Лавров обвинил ЕС в воровстве средств России.

 
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