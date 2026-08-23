В Казахстане начались выборы в новый однопалатный парламент

В Казахстане начались первые выборы в Курултай (однопалатный парламент). Об этом пишет РИА Новости.

Голосование началось в 7:00 и завершится в 20:00 по времени Астаны. Депутатский корпус сформируют из 145 человек, которых изберут на пятилетний срок. За мандаты будут бороться 545 кандидатов от семи партий.

Всего в республике и за ее пределами организовали 10 423 избирательных участка, в том числе 517 — в столице страны. За голосованием наблюдают 777 экспертов, представляющих 42 государства и 13 международных организаций.

До этого президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что предстоящие выборы в однопалатный парламент (Курултай) обещают стать наиболее значимыми в истории страны.

Он подчеркнул, что граждане получили возможность ознакомиться с мнениями политических партий о будущем страны и их инициативами по развитию различных сфер, включая экономику и культуру.

23 августа Казахстан впервые проведет выборы депутатов нового однопалатного парламента — Курултая. 1 июля 2026 года вступила в силу новая Конституция страны, которая была принята на республиканском референдуме 15 марта. Основное изменение заключается в переходе от двухпалатного парламента к однопалатному Курултаю, состоящему из 145 депутатов. Теперь все депутаты избираются только по партийным спискам через единый общенациональный округ, а одномандатные округа, которые были восстановлены после событий 2022 года, больше не существуют.

Ранее сообщалось о партиях, участвующих в выборах в Госдуму 2026, их программах и рейтингах.