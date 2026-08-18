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Политика

Стало известно, когда пройдут первые теледебаты перед выборами в ГД

РИА Новости: теледебаты перед выборами в ГД начнутся 31 августа
Евгений Одиноков/РИА Новости

Первые теледебаты перед выборами в Госдуму пройдут 31 августа на Первом канале и канале ОТР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей каналов.

Отмечается, что первые телевизионные дебаты в период агитации на выборах депутатов Госдумы состоятся на Первом канале 31 августа. Их будет вести Анатолий Кузичев. Также 31 августа дебаты начнутся на канале ОТР, где запланированы шесть совместных агитационных мероприятий партий по одному часу эфирного времени.

На «России-1» дебаты состоятся 1, 2, 3, 8 и 9 сентября, их будет вести Владимир Соловьев. На «России-24» теледебаты запланированы на 1, 2, 3, 8, 9 и 10 сентября, их проведет Юрий Богданов.

В радиоэфире дебаты начнутся с 25 августа на «Радио России», радио «Маяк» и «Вести ФМ».

18 августа Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России внесла изменения в текст избирательного бюллетеня для голосования по федеральному избирательному округу на выборах депутатов Государственной думы, исключив из списка партию «Яблоко».

Накануне Верховный суд признал законным снятие партии «Яблоко» с выборов в Государственную думу. Изначальное решение было принято 10 августа: суд удовлетворил иск партии «Родина», обвинявшей оппонентов в иностранном финансировании, незаконной агитации и нарушении авторских прав.

Ранее в ЦИК рассказали, сколько россиян подали заявление на дистанционное голосование.

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