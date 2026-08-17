Конфликт России и Украины завершится прекращением огня, а не полноценным миром. Об этом заявил бывший посол Нидерландов в Киеве Роберт Серри в интервью «Укринформу».

«Она, вероятнее всего, завершится прекращением огня, а не миром. Это очень важное отличие. Я считаю маловероятным, что после всего случившегося Россия и Украина смогут заключить полноценный мирный договор. Лучшее, на что можно надеяться, - это стойкое прекращение огня», — заявил Серри.

Он напомнил об исторических примерах, где конфликты завершались прекращением огня, а не миром. Речь идет о Северной и Южной Корее, а также Индии и Пакистане, уточнил экс-посол.

Накануне министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что любой долгосрочный мир в Европе не может быть достигнут за счет манипулирования Украиной. По его словам, Европа, и в том числе Польша, должна занимать «видное место» за столом переговоров. Нельзя притворяться «нейтральными арбитрами» поскольку европейцы ими не являются, считает глава МИД Польши.

Ранее Лавров заявил, что Евросоюз выбрал «очень опасную стезю» в отношении России.