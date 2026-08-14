Трамп обратился в Верховный суд с просьбой разрешить строительство бального зала

Президент США Дональд Трамп обратился в Верховный суд страны с просьбой разрешить продолжить строительство бального зала рядом с Белым домом. Об этом сообщает телеканал NBC News.

В обращении отмечается, что проект жизненно необходим для обеспечения безопасности главы государства, особенно в свете недавних покушений на его жизнь.

До этого суды низших инстанций постановили, что для реализации проекта Трамп обязан получить одобрение Конгресса. Было предписано приостановить работы над надземной частью бального зала, вместе с тем строительство подземной части было разрешено.

В прошлом году Восточное крыло Белого дома было снесено без одобрения конгресса. На его месте планируется возвести бальный зал, который сам Трамп назвал «подарком» американскому народу. По планам зал займет около 8,3 тыс. кв. м — таким образом это здание станет почти в два раза больше главного здания Белого дома.

Американская общественность бурно отреагировала на это событие, выразив негодование по поводу разрушения исторической части важной для американцев локации. Национальный фонд сохранения исторического наследия подал иск в суд.

Трамп также утверждал, что зал будет построен без привлечения бюджетных средств, однако стало известно, что в июне администрация перевела около $350 млн из бюджета Секретной службы на модернизацию системы безопасности в Белом доме, которая, как писали СМИ, предназначалась для проекта.

Ранее Трамп показал макет будущего бального зала.