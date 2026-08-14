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Политика

МВД Армении пожаловалось на слишком простую процедуру получения гражданства

МВД Армении: этнические армяне слишком легко получают гражданство страны
David Mdzinarishvili/Reuters

Заместитель руководителя МВД Армении Армен Казарян выразил обеспокоенность по поводу чрезмерно упрощенного порядка предоставления армянского гражданства представителям диаспоры. Слова дипломата приводит Sputnik в Telegram-канале.

По его мнению, процедура получения паспорта для этнических армян, проживающих за пределами страны, на сегодняшний день практически лишена каких-либо обязательных критериев, что требует законодательного пересмотра.

«Армения, по сути, не предъявляет никаких требований к лицам армянской национальности для получения гражданства, и это, по моему профессиональному мнению, проблема, и ее надо решать», — заявил замминистра.

Как отметил Казарян, чаще всего за получением гражданства Армении обращаются армяне, живущие в России. Заместитель министра полагает, что во многих случаях заявители преследуют цель облегчить себе процедуру получения виз в западные страны и упростить процесс международных поездок.

Ранее сообщалось о рекордном числе заявок на гражданство в Армении.

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