МВД Армении пожаловалось на слишком простую процедуру получения гражданства

Заместитель руководителя МВД Армении Армен Казарян выразил обеспокоенность по поводу чрезмерно упрощенного порядка предоставления армянского гражданства представителям диаспоры. Слова дипломата приводит Sputnik в Telegram-канале.

По его мнению, процедура получения паспорта для этнических армян, проживающих за пределами страны, на сегодняшний день практически лишена каких-либо обязательных критериев, что требует законодательного пересмотра.

«Армения, по сути, не предъявляет никаких требований к лицам армянской национальности для получения гражданства, и это, по моему профессиональному мнению, проблема, и ее надо решать», — заявил замминистра.

Как отметил Казарян, чаще всего за получением гражданства Армении обращаются армяне, живущие в России. Заместитель министра полагает, что во многих случаях заявители преследуют цель облегчить себе процедуру получения виз в западные страны и упростить процесс международных поездок.

Ранее сообщалось о рекордном числе заявок на гражданство в Армении.