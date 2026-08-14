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Политика

Рекордное число заявок на гражданство зафиксировали в Армении

МВД Армении зафиксировало рекордное число заявок на гражданство
Sergei Grits/AP

Исторический максимум заявок на получение гражданства зафиксировали в Армении. Об этом сообщил журналистам заместитель министра внутренних дел республики Армен Казарян, передает РИА Новости.

Ранее в МВД Армении заявили о планах пересмотреть и ужесточить процедуру выдачи паспортов.

Заявки поступают от граждан России, которые по национальности являются армянами, рассказал глава ведомства.

«Мы наблюдаем резкий рост заявок на получение гражданства. В 2025 году их число превысило 32 тысячи — это исторический максимум за все время существования Республики Армения... Это граждане РФ, которые в основном подают заявки на получение гражданства, по национальности — армяне», — сказал Казарян.

По его словам, гражданство используется как инструмент, чтобы получить возможность путешествовать.

Он также добавил, что республика предъявляет «нулевые требования» для получения гражданства лицам армянской национальности и эту проблему необходимо решать.

Ранее армянский депутат предрек разрыв экономических связей Еревана с Москвой.

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