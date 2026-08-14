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Политика

Захарова раскритиковала экономическую политику властей Молдавии

Захарова: экономика Молдавии деградирует, но Кишинев находит деньги на ВВП
Сергей Гунеев/РИА Новости

Молдавия, несмотря на ухудшение экономической обстановки и энергетический кризис, продолжает выделять средства на военные цели, стремясь к интеграции в оборонные структуры Евросоюза. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

«Сегодня кишиневский режим может похвастаться разве что стремительно деградирующей социально-экономической ситуацией, а также разрастающимся кризисом в экологической и энергетической сферах», — подчеркнула дипломат.

По ее словам, власти Молдавии отказались от запланированного повышения зарплат бюджетного сектора и увеличили ставку НДС на зерновые и масличные культуры с 8% до 12%, что негативно скажется на малых и средних фермерских хозяйствах.

Сельхозпроизводители в разгар уборочной страды испытывают серьезные трудности из-за подорожания дизельного топлива (до 70%) и удобрений (на 35–40%). Даже значительная финансовая поддержка со стороны Европейского союза не позволяет исправить ситуацию.

При этом, как подчеркнула Захарова, у правительства Майи Санду всегда находятся ресурсы на военные нужды: 5 августа кабинет министров утвердил программу реализации Национальной стратегии обороны на 2026–2030 годы, предусматривающую повышение военных расходов до 1% ВВП и постепенное встраивание в систему безопасности и обороны ЕС.

Ранее Захарова обвинила Санду в уничтожении идентичности Молдавии.

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