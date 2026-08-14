Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Политика

Белый дом запустил страницу стилизованную под «человека-паука»

Белый дом открыл страницу в виде игры с Трампом в роли человека-паука
Shen Ting/Xinhua/Global Look Press

Белый дом запустил страницу, стилизованную под компьютерную игру с президентом США Дональдом Трампом в роли «человека-паука».

По ссылке открывается темная карта Вашингтона с красными метками — местонахождением восьми федеральных ведомств. При нажатии на метку на экране возникают данные о денежной сумме, которую, как считает администрация Трампа, растратили в этом ведомстве нецелевым способом.

Например, в министерстве здравоохранения эта цифра составляет более $96 млрд, в управлении по вопросам малого бизнеса — почти $123 млрд.

В левом нижнем углу экрана покачивается фигурка американского президента с большими белыми глазами, как на маске человека-паука. Если кликнуть на изображение политика, оно подпрыгивает. Других действий персонаж не совершает.

«Человек-паук» — это вымышленный персонаж, супергерой комиксов издательства Marvel Comics, созданный в 1962 году. Под маской «Человека-паука» скрывается Питер Паркер — обычный молодой человек и фотограф, который получил паучьи способности после укуса радиоактивного паука.

Ранее Белый дом разозлил фанатов Marvel, «натравив» человека-паука на мигрантов.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как работать с родственником или близким другом без вреда для субординации? Разбираем 4 сценария
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!