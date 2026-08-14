Белый дом запустил страницу стилизованную под «человека-паука»

Белый дом открыл страницу в виде игры с Трампом в роли человека-паука

Белый дом запустил страницу, стилизованную под компьютерную игру с президентом США Дональдом Трампом в роли «человека-паука».

По ссылке открывается темная карта Вашингтона с красными метками — местонахождением восьми федеральных ведомств. При нажатии на метку на экране возникают данные о денежной сумме, которую, как считает администрация Трампа, растратили в этом ведомстве нецелевым способом.

Например, в министерстве здравоохранения эта цифра составляет более $96 млрд, в управлении по вопросам малого бизнеса — почти $123 млрд.

В левом нижнем углу экрана покачивается фигурка американского президента с большими белыми глазами, как на маске человека-паука. Если кликнуть на изображение политика, оно подпрыгивает. Других действий персонаж не совершает.

«Человек-паук» — это вымышленный персонаж, супергерой комиксов издательства Marvel Comics, созданный в 1962 году. Под маской «Человека-паука» скрывается Питер Паркер — обычный молодой человек и фотограф, который получил паучьи способности после укуса радиоактивного паука.

Ранее Белый дом разозлил фанатов Marvel, «натравив» человека-паука на мигрантов.