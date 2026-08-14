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Политика

Госсекретарю США на день рождения подарили мемы

Белый дом подарил госсекретарю Рубио коллаж из мемов в честь его 55-летия
Marc Caputo/X

Госсекретарь США Марко Рубио получил от Белого дома в подарок на 55-летие коллаж из мемов с ним. Об этом сообщает портал Axios.

За последние 18 месяцев в мемах с Рубио его изображали в самых разных образах — от участника группы Kiss до самурая и участника реалити-шоу «Холостячка», — в знак уважения к его ролям государственного секретаря, советника по национальной безопасности и председателя заявки США на проведение Всемирной выставки 2035 года, отмечает портал.

Мемы основаны на фотографии, сделанной 28 февраля 2025 года, когда президент Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс резко раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за его действия в конфликте с Россией. Пока Трамп и Вэнс яростно критиковали Зеленского, Рубио сидел, выпрямившись, на диване в Овальном кабинете, не вступая в дискуссию.

В современной политике, пронизанной социальными сетями, вирусность в интернете — бесценный товар, и все эти мемы повысили популярность Рубио среди избирателей, считает политический консультант Сара Лонгвелл. По ее словам, это один из первых случаев, когда политика вывели в более позитивное русло с помощью мемов.

Госсекретарь заявлял, что когда впервые появилась его фотография, ставшая мемом, он ненавидел ее, но потом она стала казаться ему забавной.

Ранее Белый дом пообещал продолжить публикацию мемов.

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