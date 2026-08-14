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Политика

Лавров заявил, что в Германии под руководством Мерца распространяется нацизм

Лавров: метастазы нацизма пробиваются наверх в ФРГ под руководством Мерца
МИД РФ

В Германии распространяется нацизм под руководством канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телерадиокомпании ВГТРК.

«Метастазы нацизма продолжают пробиваться наверх в немецком обществе под руководством канцлера ФРГ Фридриха Мерца, открыто заявляющего о необходимости опять сделать Германию главной военной силой в Европе. Понимает ли он, что в этом случае означает слово «опять»? Я не уверен», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

До этого опрос INSA для газеты Bild показал, что Мерц опустился на последнее место в рейтинге популярности немецких политиков. Так, в рейтинге он набрал всего 2,6 балла по десятибалльной шкале и занял 20-е место. Исследование проводилось с 7 по 10 августа среди 2010 респондентов.

8 августа в немецком городе Плауэн состоялась масштабная акция против правительства канцлера Фридриха Мерца. Демонстранты требовали отставки правительства и проведения досрочных выборов, снижения тарифов на электроэнергию и газ, немедленной депортации преступников и иммигрантов без документов и реформы общественного вещания.

Ранее в Германии назвали решающее событие для будущего Мерца.

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