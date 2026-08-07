В Германии назвали решающее событие для будущего Мерца

Исход региональных выборов на востоке ФРГ определит будущее канцлера Германии Фридриха Мерца. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на одного из консервативных немецких политиков.

В сентябре 2026 года в ФРГ состоятся региональные выборы в Берлине, Саксонии-Анхальт и Мекленбурге-Передней Померании, где, если верить опросам, рейтинг оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) достигает около 40%.

Politico отмечает, что в партии Мерца существуют внутренние дискуссии на тему возможной смены канцлера, а растущее недовольство свидетельствует о падении доверия к государственному курсу канцлера и его ожидаемой неспособности удержать партию от раскола при приходе АдГ к власти в сентябре.

«Последствия выборов в восточной Германии станут решающими для будущего канцлера», — резюмировал немецкий политик.

Однако источники Politico указали, что на сегодняшний день ни один высокопоставленный партийный деятель публично не высказался против Мерца.

В Германии допустили отставку Мерца к Рождеству.