Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Покушение на главу "Уралдронзавода"Проблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Политика

В Германии назвали решающее событие для будущего Мерца

Politico: будущее Мерца определит исход региональных выборов на востоке ФРГ
Liesa Johannssen/Reuters

Исход региональных выборов на востоке ФРГ определит будущее канцлера Германии Фридриха Мерца. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на одного из консервативных немецких политиков.

В сентябре 2026 года в ФРГ состоятся региональные выборы в Берлине, Саксонии-Анхальт и Мекленбурге-Передней Померании, где, если верить опросам, рейтинг оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) достигает около 40%.

Politico отмечает, что в партии Мерца существуют внутренние дискуссии на тему возможной смены канцлера, а растущее недовольство свидетельствует о падении доверия к государственному курсу канцлера и его ожидаемой неспособности удержать партию от раскола при приходе АдГ к власти в сентябре.

«Последствия выборов в восточной Германии станут решающими для будущего канцлера», — резюмировал немецкий политик.

Однако источники Politico указали, что на сегодняшний день ни один высокопоставленный партийный деятель публично не высказался против Мерца.

В Германии допустили отставку Мерца к Рождеству.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Стоит ли покупать конфискованные государством квартиры и машины, и как это сделать?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!