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Политика

Захарова заявила, что Киев возводит на пьедестал приспешников Гитлера

Захарова: Киев пытается поставить УПЦ вне закона и разграбить ее имущество
Александр Вильф/РИА Новости

Власти Украины продолжают «криминальный беспредел» в отношении канонической Украинской православной церкви (УПЦ), которую пытаются поставить вне закона и разграбить ее имущество. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте ведомства.

В качестве примера дипломат привела то, что 30 июля государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести потребовала в течение месяца устранить якобы выявленные «признаки аффилированности» с Русской православной церковью (РПЦ) от Свято-Успенской Почаевской лавры.

«Все это — под угрозой судебного запрета ее деятельности, отъема зданий и имущества», — отметила Захарова.

Представитель МИД добавила, что 3 августа клирик поддерживаемой Киевом раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) открыто захватил Параскевский храм УПЦ в село Чернявка Житомирской области, лично срезав болгаркой замки на дверях. Настоятелю церкви он заявил, будто прежняя община не имеет на нее прав, объявил его «врагом народа и церкви».

Кроме того, на территории Киево-Печерской лавры появится «украинский национальный пантеон». Таким образом, по словам Захаровой, украинские власти хотят создать «пьедестал гитлеровских приспешников» и надругаться над святым для всего общерусского православного мира местом.

Ранее сообщалось, что священников УПЦ за отказ сменить церковь отправляют на убой.

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