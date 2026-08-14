Кушнер планирует посетить Израиль и другие страны Ближнего Востока

Axios: Кушнер планирует посетить Израиль для переговоров по сектору Газа

Джаред Кушнер, специальный посланник президента США и его зять, собирается на следующей неделе посетить Израиль для переговоров по сектору Газа. Об этом сообщает портал Axios, ссылаясь на источники.

По его данным, вместе с Кушнером в Израиль поедет высокий представитель «Совета мира» по Газе Николай Младенов

Спецпосланник американского лидера встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и другими высокопоставленными чиновниками.

Кроме того, издание пишет, что Кушнер также может посетить другие страны Ближнего Востока, чтобы провести переговоры с региональными лидерами, вовлеченными в решение вопроса Газы.

Накануне заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия готова оперативно организовать прием спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Кушнера, когда станут известны их планы.

8 августа сообщалось, что Уиткофф и Кушнер могут посетить Киев и Москву в течение ближайших семи-десяти дней.

Ранее в США стало известно, какое прозвище в России дали тандему Уиткофф-Кушнер.