Кушнер планирует посетить Израиль и другие страны Ближнего Востока

Джаред Кушнер, специальный посланник президента США и его зять, собирается на следующей неделе посетить Израиль для переговоров по сектору Газа. Об этом сообщает портал Axios, ссылаясь на источники.
По его данным, вместе с Кушнером в Израиль поедет высокий представитель «Совета мира» по Газе Николай Младенов
Спецпосланник американского лидера встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и другими высокопоставленными чиновниками.
Кроме того, издание пишет, что Кушнер также может посетить другие страны Ближнего Востока, чтобы провести переговоры с региональными лидерами, вовлеченными в решение вопроса Газы.
Накануне заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия готова оперативно организовать прием спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Кушнера, когда станут известны их планы.
8 августа сообщалось, что Уиткофф и Кушнер могут посетить Киев и Москву в течение ближайших семи-десяти дней.
Ранее в США стало известно, какое прозвище в России дали тандему Уиткофф-Кушнер.