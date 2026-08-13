Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Политика

В МИД сделали заявление о моратории на боевые действия в Черном море

Грушко: Россия не получала официальных предложений о моратории в Черном море
Пресс-служба МИД РФ

Россия пока не получала официально оформленных предложений о введении моратория на боевые действия в Черном море. При этом соответствующие идеи поступают по различным каналам, заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко, пишет ТАСС.

По словам дипломата, в последнее время звучит немало призывов к различным мораториям и перемириям. Однако ни одно из таких предложений пока не было направлено российской стороне в формализованном виде.

Грушко отметил, что позиция Москвы относительно подобных мер, которые он назвал паллиативными способами смягчения военной ситуации, хорошо известна.

Замглавы МИД подчеркнул, что, по мнению российской стороны, добиться мира невозможно без устранения первопричин конфликта. Кроме того, как считает Грушко, возможные перемирия могут быть использованы украинской стороной для перегруппировки и накопления сил, что, по его оценке, не способствует достижению долгосрочного мирного урегулирования.

На прошлой неделе турецкий МИД выступил с инициативой о введении моратория на военные действия между Россией и Украиной. Помимо этого, Анкара внесла предложение о создании специальных мер по обеспечению безопасности гражданского судоходства в акватории Черного моря.

Ранее депутаты Госдумы прокомментировали проект Турции по введению моратория на боевые действия.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
ИИ-модели начали массово «сбегать» и нарушать правила. Можно ли еще взять их под контроль?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!