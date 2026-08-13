В МИД сделали заявление о моратории на боевые действия в Черном море

Грушко: Россия не получала официальных предложений о моратории в Черном море

Россия пока не получала официально оформленных предложений о введении моратория на боевые действия в Черном море. При этом соответствующие идеи поступают по различным каналам, заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко, пишет ТАСС.

По словам дипломата, в последнее время звучит немало призывов к различным мораториям и перемириям. Однако ни одно из таких предложений пока не было направлено российской стороне в формализованном виде.

Грушко отметил, что позиция Москвы относительно подобных мер, которые он назвал паллиативными способами смягчения военной ситуации, хорошо известна.

Замглавы МИД подчеркнул, что, по мнению российской стороны, добиться мира невозможно без устранения первопричин конфликта. Кроме того, как считает Грушко, возможные перемирия могут быть использованы украинской стороной для перегруппировки и накопления сил, что, по его оценке, не способствует достижению долгосрочного мирного урегулирования.

На прошлой неделе турецкий МИД выступил с инициативой о введении моратория на военные действия между Россией и Украиной. Помимо этого, Анкара внесла предложение о создании специальных мер по обеспечению безопасности гражданского судоходства в акватории Черного моря.

Ранее депутаты Госдумы прокомментировали проект Турции по введению моратория на боевые действия.