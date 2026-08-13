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Проблемы с бензином в России
Политика

Оценены шансы Европы не замерзнуть грядущей зимой

Энергетик Юшков: угрозы, что Европа останется без газа и замерзнет зимой, нет
Максим Блинов/РИА Новости

Предстоящей зимой Европе предстоит столкнуться с высокими ценами на газ, что может обернуться деиндустриализацией и экономическим спадом. Такой прогноз дал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с «Национальной службой новостей».

Эксперт напомнил, что к началу отопительного сезона европейцы хотели заполнить свои подземные газовые хранилища на 90%. Однако потом сократили эти планы до 80%.

«Скорее всего, и на этот уровень выйти не получится», — отметил Юшков.

По его словам, недостатки газа в подземных хранилищах европейцам придется компенсировать за счет импорта. Однако и здесь, как указал энергетик, Европа столкнется с трудностями, поскольку с 1 января 2027 года вступает в силу запрет на импорт сжиженного природного газа из России, которая является вторым по объему поставщиком. Далее идет Катар, который сейчас выбыл с рынка и неизвестно, когда туда вернется, добавил Юшков.

«Значит, Европе придется покупать газ у ограниченного числа продавцов. Это обернется ростом цен», — отметил специалист.

При этом угрозы того, что Европа замерзнет без газа предстоящей зимой, нет. Но ее ждет неизбежное сокращение потребления и подорожание коммунальных платежей, а также рост себестоимости промышленной продукции, резюмировал Юшков.

Ранее стало известно о падении запасов газа в европейских хранилищах до исторически низкого уровня.

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